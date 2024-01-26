Bu sezon hayal kırıklığı yaratan takımların başında gelen Beşiktaş'ın en büyük tesellisi Semih Kılıçsoy oldu. Vincent Aboubakar'ın yokluğunda bulduğu forma şansını en iyi biçimde değerlendirip siyah beyazlıların önemli gol silahı haline gelen 18 yaşındaki futbolcu, transfer piyasasının gözdeleri arasına girdi.
Özellikle İspanya'dan çok sayıda kulübün takip listesi ne giren Semih için scoutlar Beşiktaş'ın maçlarını izlemeye gelirken, Avrupa'da faaliyet gösteren bazı menajerlik firmaları siyah beyazlı yönetime başvurarak, oyuncunun satışını gerçekleştirmek için yetki talebinde bulundu.
"10 MİLYON EUROYA HEMEN SATABİLİRİZ"
Menajerler, yaşının çok genç ve gelişime açık olmasının yanı sıra forvetin her bölgesinde oynayabilmesinin Semih'i özel bir yetenek haline getirdiğini ifade ederken, konuşulan bonservis bedeli şimdiden 10 milyon Euro'ya ulaştı. Menajerler, genç oyuncuyu bu fiyata çok rahat bir şekilde satabileceklerini bildirdi.
BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO
Beşiktaş yöneticileri ise rakamın düşük olduğunu belirtip, beklentilerinin en az 20 milyon Euro olduğunu söylediler. Siyah beyazlı yönetim, söz konusu rakamı veren kulüp çıkarsa Semih'i satacak ve oradan gelecek parayı transfere harcayacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Genç yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.
Özellikle İspanya'dan çok sayıda kulübün takip listesi ne giren Semih için scoutlar Beşiktaş'ın maçlarını izlemeye gelirken, Avrupa'da faaliyet gösteren bazı menajerlik firmaları siyah beyazlı yönetime başvurarak, oyuncunun satışını gerçekleştirmek için yetki talebinde bulundu.
"10 MİLYON EUROYA HEMEN SATABİLİRİZ"
Menajerler, yaşının çok genç ve gelişime açık olmasının yanı sıra forvetin her bölgesinde oynayabilmesinin Semih'i özel bir yetenek haline getirdiğini ifade ederken, konuşulan bonservis bedeli şimdiden 10 milyon Euro'ya ulaştı. Menajerler, genç oyuncuyu bu fiyata çok rahat bir şekilde satabileceklerini bildirdi.
BEŞİKTAŞ'IN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO
Beşiktaş yöneticileri ise rakamın düşük olduğunu belirtip, beklentilerinin en az 20 milyon Euro olduğunu söylediler. Siyah beyazlı yönetim, söz konusu rakamı veren kulüp çıkarsa Semih'i satacak ve oradan gelecek parayı transfere harcayacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Genç yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.