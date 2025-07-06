Yeni sezon kadro planlamalarını sürdüren Beşiktaş'ta kalacak ve ayrılacak isimler yavaş yavaş şekilleniyor.
Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği isimlerden birisi ise Tayyip Talha Sanuç.
Basında yer alan haberlere göre Tayyip Talha Sanuç'un Süper Lig'den talipleri artıyor ve Beşiktaş oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile 19 maça çıkan Tayyip Talha Sanuç, takımına gol ve asist katkısı veremedi.
Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği isimlerden birisi ise Tayyip Talha Sanuç.
Basında yer alan haberlere göre Tayyip Talha Sanuç'un Süper Lig'den talipleri artıyor ve Beşiktaş oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile 19 maça çıkan Tayyip Talha Sanuç, takımına gol ve asist katkısı veremedi.