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Beşiktaş'ta Tayyip Talha'nın ayrılık ihtimali

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Tayyip Talha Sanuç için ayrılık izni geldi.

calendar 06 Temmuz 2025 14:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Tayyip Talha'nın ayrılık ihtimali
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Yeni sezon kadro planlamalarını sürdüren Beşiktaş'ta kalacak ve ayrılacak isimler yavaş yavaş şekilleniyor.

Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği isimlerden birisi ise Tayyip Talha Sanuç.

Basında yer alan haberlere göre Tayyip Talha Sanuç'un Süper Lig'den talipleri artıyor ve Beşiktaş oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile 19 maça çıkan Tayyip Talha Sanuç, takımına gol ve asist katkısı veremedi.

 
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