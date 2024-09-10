Beşiktaş'ta Tavernier transferi zora girdi

Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un eski oyuncusu James Tavernier için gelişmeleri takip ediyor. Rangers, oyuncunun ayrılmasına şimdilik izin vermiyor ve yeni bir takviye yapmadan transferi ocak ayına ertelemeyi planlıyor.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Tavernier transferi zora girdi
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10 Eylül 2024 13:04
Transfer döneminde ismi Beşiktaş'la anılan sağ bek James Tavernier ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Old Firm'de 3-0'lık Celtic yenilgisinin ardından taraftarların hedef tahtasına koyduğu isimlerin başında gelen tecrübeli oyuncu için transfer söylentileri yeniden başklarken Rangers'ın yeni bir takviye yapmadan böyle bir ayrılığa izin vermesi zor görünüyor.

İskoçya'da transfer penceresinin kapanmasının ardından Rangers'ın böyle bir takviye için ocak ayını beklemesi gerekiyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst da çok beğendiği eski öğrencisi için olumlu rapor verirken siyah-beyazlılar oyuncuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek.

PERFORMANSI

Tavernier'in Rangers ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 32 yaşındaki sağ bek 67 maçta süre bulunurken 125 gol ve 131 asistlik katkı verdi.



 
 

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