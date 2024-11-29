Beşiktaş'ta takıma büyük tepki!

Beşiktaş taraftarları, 3-1'lik Maccabi Tel Aviv maçının ardından takıma büyük tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, havalimanındaki karşıladıkları takıma büyük tepkide bulundu.
Beşiktaşlı taraftarların, "Söyleyin bizlere, taraftar ne yapsın? Futbolcu mu dövsün, tesis mi bassın!" "Takımı düzeltin" "Gerekeni yapın, bu böyle gitmez", "Giovanni istifa, o hoca bu gece gidecek." şeklinde protestosunun ardından, Feyyaz Uçar, "Özür diliyoruz. Yarından itibaren ne gerekiyorsa yapacağız, buna söz veriyorum. Bütün seçenekler masada hiç merak etmeyin." diye konuştu.
Asbaşkan Mete Vardar ise, "Tepkilerinizde haklısınız. Ne gerekiyorsa yapacağız." sözlerini sarf etti.
NECİP UYSAL İLE DİKKAT ÇEKEN DİYALOG
Beşiktaş'ta yöneticilerin ardından takım kaptanı Necip Uysal ile taraftarlar arasında da dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
Necip Uysal'dan öfkeli taraftar grubuna: "Tamam ağabey haklısınız, tamam!"
"Takımdan memnun değiliz."
"FENERBAHÇE MAÇINDA DA BÖYLE OYNARSANIZ..."
Necip Uysal: "Haklısınız ağabey, haklısınız, tamam."
"Fenerbahçe maçında da böyle oynarsanız bak..."
Necip Uysal: "Düzelteceğiz biz. Merak etmeyin. Sıkıntı yok."
"HERKES KENDİNE GELSİN"
Sonrasında grup, "Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin." ve "Beşiktaş'ın çocuğu Necip Uysal" tezahüratları yaptı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, havalimanındaki karşıladıkları takıma büyük tepkide bulundu.
Beşiktaşlı taraftarların, "Söyleyin bizlere, taraftar ne yapsın? Futbolcu mu dövsün, tesis mi bassın!" "Takımı düzeltin" "Gerekeni yapın, bu böyle gitmez", "Giovanni istifa, o hoca bu gece gidecek." şeklinde protestosunun ardından, Feyyaz Uçar, "Özür diliyoruz. Yarından itibaren ne gerekiyorsa yapacağız, buna söz veriyorum. Bütün seçenekler masada hiç merak etmeyin." diye konuştu.
Asbaşkan Mete Vardar ise, "Tepkilerinizde haklısınız. Ne gerekiyorsa yapacağız." sözlerini sarf etti.
NECİP UYSAL İLE DİKKAT ÇEKEN DİYALOG
Beşiktaş'ta yöneticilerin ardından takım kaptanı Necip Uysal ile taraftarlar arasında da dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
Necip Uysal'dan öfkeli taraftar grubuna: "Tamam ağabey haklısınız, tamam!"
"Takımdan memnun değiliz."
"FENERBAHÇE MAÇINDA DA BÖYLE OYNARSANIZ..."
Necip Uysal: "Haklısınız ağabey, haklısınız, tamam."
"Fenerbahçe maçında da böyle oynarsanız bak..."
Necip Uysal: "Düzelteceğiz biz. Merak etmeyin. Sıkıntı yok."
"HERKES KENDİNE GELSİN"
Sonrasında grup, "Burası Beşiktaş, herkes kendine gelsin." ve "Beşiktaş'ın çocuğu Necip Uysal" tezahüratları yaptı.