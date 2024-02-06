Beşiktaş'ta son 10 yılın en iyisi Semih Kılıçsoy!

Beşiktaş'ta takımının zor günlerinde sorumluluk alan 18'lik golcü Semih Kılıçsoy, sahada kaldığı 692 dakikaya 7 gol ve 2 asist sığdırdı. Her 77 dakikada bir skor katkısı yapan Semih, Beşiktaş'ın son 10 yıldaki en verimli ismi oldu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta son 10 yılın en iyisi Semih Kılıçsoy!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Şubat 2024 10:25
Son güncelleme 06 Şubat 2024 10:27
Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş'ta bu sezon Semih Kılıçsoy, camianın yüzünü güldüren isim oldu.

Aboubakar'ın kadro dışı bırakıldığı takımda hücumda sorumluluğu üstlenen 18 yaşındaki yıldız; son 8 maçında 7 gol ve 2 asist ile Hatay, Rize, Karagümrük ve Trabzon galibiyetlerinde 'kartal payının' sahibi oldu.

SON 10 YILIN EN VERİMLİSİ OLDU

Bu sezon ligde sahada kaldığı 692 dakikaya sığdırdığı 7 gol ve 2 asist ile her 77 dakikada bir skor katkısı yapan Kılıçsoy, OPTA'nın veri tutmaya başladığı 2014-15 sezonundan bu yana Beşiktaş'ta son 10 yılda bu alanda en verimli isim olmayı başardı.

EN YAKIN RAKİBİ MARIO GOMEZ

Üst düzey performansıyla Siyah-Beyazlılar'da istatistikleri alt üst eden Semih Kılıçsoy'un son 10 yılda takım içindeki en yakın rakibi, Mario Gomez oldu. 2015-16'daki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Alman yıldız; 33 maçta sahada kaldığı 2 bin 700 dakikada 26 gol ve 6 asist ile her 84.3 dakikada bir skor katkısı sağlamıştı. Üçüncü sırada ise 2022-23 sezonunda çıktığı 16 maçta sahada kaldığı bin 320 dakikaya sığdırdığı 13 gol ve 2 asist ile 88 dakikada bir skora etki eden Vincent Aboubakar oldu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery