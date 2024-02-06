Beşiktaş'ta son 10 yılın en iyisi Semih Kılıçsoy!

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş'ta bu sezon Semih Kılıçsoy, camianın yüzünü güldüren isim oldu.
Aboubakar'ın kadro dışı bırakıldığı takımda hücumda sorumluluğu üstlenen 18 yaşındaki yıldız; son 8 maçında 7 gol ve 2 asist ile Hatay, Rize, Karagümrük ve Trabzon galibiyetlerinde 'kartal payının' sahibi oldu.
SON 10 YILIN EN VERİMLİSİ OLDU
Bu sezon ligde sahada kaldığı 692 dakikaya sığdırdığı 7 gol ve 2 asist ile her 77 dakikada bir skor katkısı yapan Kılıçsoy, OPTA'nın veri tutmaya başladığı 2014-15 sezonundan bu yana Beşiktaş'ta son 10 yılda bu alanda en verimli isim olmayı başardı.
EN YAKIN RAKİBİ MARIO GOMEZ
Üst düzey performansıyla Siyah-Beyazlılar'da istatistikleri alt üst eden Semih Kılıçsoy'un son 10 yılda takım içindeki en yakın rakibi, Mario Gomez oldu. 2015-16'daki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Alman yıldız; 33 maçta sahada kaldığı 2 bin 700 dakikada 26 gol ve 6 asist ile her 84.3 dakikada bir skor katkısı sağlamıştı. Üçüncü sırada ise 2022-23 sezonunda çıktığı 16 maçta sahada kaldığı bin 320 dakikaya sığdırdığı 13 gol ve 2 asist ile 88 dakikada bir skora etki eden Vincent Aboubakar oldu.
Aboubakar'ın kadro dışı bırakıldığı takımda hücumda sorumluluğu üstlenen 18 yaşındaki yıldız; son 8 maçında 7 gol ve 2 asist ile Hatay, Rize, Karagümrük ve Trabzon galibiyetlerinde 'kartal payının' sahibi oldu.
SON 10 YILIN EN VERİMLİSİ OLDU
Bu sezon ligde sahada kaldığı 692 dakikaya sığdırdığı 7 gol ve 2 asist ile her 77 dakikada bir skor katkısı yapan Kılıçsoy, OPTA'nın veri tutmaya başladığı 2014-15 sezonundan bu yana Beşiktaş'ta son 10 yılda bu alanda en verimli isim olmayı başardı.
EN YAKIN RAKİBİ MARIO GOMEZ
Üst düzey performansıyla Siyah-Beyazlılar'da istatistikleri alt üst eden Semih Kılıçsoy'un son 10 yılda takım içindeki en yakın rakibi, Mario Gomez oldu. 2015-16'daki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Alman yıldız; 33 maçta sahada kaldığı 2 bin 700 dakikada 26 gol ve 6 asist ile her 84.3 dakikada bir skor katkısı sağlamıştı. Üçüncü sırada ise 2022-23 sezonunda çıktığı 16 maçta sahada kaldığı bin 320 dakikaya sığdırdığı 13 gol ve 2 asist ile 88 dakikada bir skora etki eden Vincent Aboubakar oldu.