Beşiktaş'ta Solskjaer'in dertleri bitmiyor!

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in yaşadığı sorunlar bitmek bilmiyor. Siyah-beyazlılar stoper eksiğiyle Başakşehir karşısında olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Solskjaer'in dertleri bitmiyor!
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11 Nisan 2025 12:20
Son güncelleme 11 Nisan 2025 12:21
Beşiktaş'taki dönemine çok iyi başlayan Ole Gunnar Solskjaer, son haftalarda eski siyah-beyazlı teknik adamlar gibi sorunlarla baş etmeye çalışıyor.

3 STOPERİ EKSİK

Cumartesi günü oynanacak Başakşehir karşılaşmasında Solskjaer, stoperde Kasımpaşa mücadelesinde sonradan girerek kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç ile sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ve Felix Uduokhai'den mahrum kalacak.

ONUR VEYA SVENSSON STOPERE

Elinde tek stoper seçeneği Gabriel Paulista olan Norveçli çalıştırıcı, karşılaşmada Jonas Svensson veya Onur Bulut ikilisinden birini stopere çekmeyi planlıyor.

GOLCÜLER SESSİZ

Ole döneminde santrforlar sessiz kaldı. Ciro Immobile, Solskjaer döneminde 1 gol atabilirken, Semih Kılıçsoy 2 gol attı. Mustafa Hekimoğlu ise ağları havalandıramadı. Atılan 3 golün ikisi ise penaltı noktasından geldi. 
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