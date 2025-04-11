Beşiktaş'taki dönemine çok iyi başlayan Ole Gunnar Solskjaer, son haftalarda eski siyah-beyazlı teknik adamlar gibi sorunlarla baş etmeye çalışıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
3 STOPERİ EKSİK
Cumartesi günü oynanacak Başakşehir karşılaşmasında Solskjaer, stoperde Kasımpaşa mücadelesinde sonradan girerek kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç ile sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ve Felix Uduokhai'den mahrum kalacak.
ONUR VEYA SVENSSON STOPERE
Elinde tek stoper seçeneği Gabriel Paulista olan Norveçli çalıştırıcı, karşılaşmada Jonas Svensson veya Onur Bulut ikilisinden birini stopere çekmeyi planlıyor.
GOLCÜLER SESSİZ
Ole döneminde santrforlar sessiz kaldı. Ciro Immobile, Solskjaer döneminde 1 gol atabilirken, Semih Kılıçsoy 2 gol attı. Mustafa Hekimoğlu ise ağları havalandıramadı. Atılan 3 golün ikisi ise penaltı noktasından geldi.
3 STOPERİ EKSİK
Cumartesi günü oynanacak Başakşehir karşılaşmasında Solskjaer, stoperde Kasımpaşa mücadelesinde sonradan girerek kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç ile sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ve Felix Uduokhai'den mahrum kalacak.
ONUR VEYA SVENSSON STOPERE
Elinde tek stoper seçeneği Gabriel Paulista olan Norveçli çalıştırıcı, karşılaşmada Jonas Svensson veya Onur Bulut ikilisinden birini stopere çekmeyi planlıyor.
GOLCÜLER SESSİZ
Ole döneminde santrforlar sessiz kaldı. Ciro Immobile, Solskjaer döneminde 1 gol atabilirken, Semih Kılıçsoy 2 gol attı. Mustafa Hekimoğlu ise ağları havalandıramadı. Atılan 3 golün ikisi ise penaltı noktasından geldi.