Beşiktaş'ta sistem değişti!

Koronavirüs vakaları nedeniyle Çaykur Rizespor mücadelesinde birçok futbolcusundan kalan Beşiktaş'ta sistem de değişti.
Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor karlaşmasına 3'lü savunma taktiği ile çıktı.
Öte yandan Beşiktaş'ta 17 yaşındaki genç futbolcu Emirhan İlkhan da siyah-beyazlı formayla ligde ilk kez 11'de yer aldı.
Beşiktaş'ın ilk 11'i şu şekilde; Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Umut, Josef, Necip, Emirhan İlkhan, Güven, Batshuayi.
Beşiktaş'ın Rizespor karşısındaki yedek kulübesi:
🔸 Emre Bilgin - 17 yaşında
🔸 Göktuğ Baytekin - 17 yaşında
🔸 Rıdvan Yılmaz - 20 yaşında
🔸 Serdar Saatçı - 18 yaşında
🔸 Demir Ege Tıknaz - 17 yaşında
🔸 Emirhan Delibaş - 19 yaşında
🔸 Gökhan Töre
Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor karlaşmasına 3'lü savunma taktiği ile çıktı.
Öte yandan Beşiktaş'ta 17 yaşındaki genç futbolcu Emirhan İlkhan da siyah-beyazlı formayla ligde ilk kez 11'de yer aldı.
Beşiktaş'ın ilk 11'i şu şekilde; Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Umut, Josef, Necip, Emirhan İlkhan, Güven, Batshuayi.
Beşiktaş'ın Rizespor karşısındaki yedek kulübesi:
🔸 Emre Bilgin - 17 yaşında
🔸 Göktuğ Baytekin - 17 yaşında
🔸 Rıdvan Yılmaz - 20 yaşında
🔸 Serdar Saatçı - 18 yaşında
🔸 Demir Ege Tıknaz - 17 yaşında
🔸 Emirhan Delibaş - 19 yaşında
🔸 Gökhan Töre