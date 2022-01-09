Beşiktaş'ta sistem değişti!

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor karşılaşmasında eksikler nedeniyle sistem değişti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sistem değişti!
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09 Ocak 2022 18:05
Koronavirüs vakaları nedeniyle Çaykur Rizespor mücadelesinde birçok futbolcusundan kalan Beşiktaş'ta sistem de değişti.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor karlaşmasına 3'lü savunma taktiği ile çıktı.

Öte yandan Beşiktaş'ta 17 yaşındaki genç futbolcu Emirhan İlkhan da siyah-beyazlı formayla ligde ilk kez 11'de yer aldı.

Beşiktaş'ın ilk 11'i şu şekilde; Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Umut, Josef, Necip, Emirhan İlkhan, Güven, Batshuayi.


Beşiktaş'ın Rizespor karşısındaki yedek kulübesi:

🔸 Emre Bilgin - 17 yaşında
🔸 Göktuğ Baytekin - 17 yaşında
🔸 Rıdvan Yılmaz - 20 yaşında
🔸 Serdar Saatçı - 18 yaşında
🔸 Demir Ege Tıknaz - 17 yaşında
🔸 Emirhan Delibaş - 19 yaşında
🔸 Gökhan Töre






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