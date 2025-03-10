Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Gaziantep FK oldu.
Beşiktaş, 31. dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İtalyan futbolcu, bu golüyle birlikte 11 Ocak'taki Bodrum FK maçının ardından ilk kez fileleri havalandırdı.
Gaziantep FK'ye beraberliği getiren golü 61. dakikada Arda Kızıldağ attı. Gaziantep'te Bruno Viana, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekip Gaziantep, 87. dakikada Furkan Soyalp'in attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş'ın lig ve kupadaki altı maçlık galibiyet serisi sona erdi. Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligdeki ilk yenilgisini aldı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, 44 puanda kaldı. Gaziantep FK, 35 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'TA TEK İSİM DEĞİŞTİ
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.
Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor'u 2-0 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.
Norveçli teknik adam, Kayserispor maçında forma şansı verdiği Jonas Svensson'un yerine Tayyip Talha Sanuç'u ilk 11'de görevlendirdi.
GABRIEL PAULISTA GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Gabriel Paulista, tüm kulvarlarda 18 maç sonra müsabaka kadrosuna adını yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım 2024'te Macaristan'da oynanan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, söz konusu tarihten sonra 18 maçta formasından uzak kaldı.
Paulista, bu süreçte Süper Lig'de 12, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er müsabaka olmak üzere 18 maçta forma giyemedi.
Tecrübeli oyuncu, 102 gün sonra yedeklerde yer alarak Ole Gunnar Solskjaer'den şans bekledi.
RICARDO VE SVENSSON KADRODA YOK!
Siyah-beyazlı takımda Elan Ricardo ile Jonas Svensson, Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş'ın Norveçli sağ bek oyuncusu Svensson, mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Öte yandan kurallar gereği maç kadrosunda 12 yabancı bulundurabilecek olan Beşiktaş'ta Kolombiyalı orta saha Ricardo da formasından uzak kaldı.
ANONSU ECE TEKMEN YAPTI
Karşılaşma öncesinde müsabaka takım listelerinin anonsunu Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı oyuncusu Ece Tekmen yaptı.
Siyah-beyazlı ekibin 23 yaşındaki kadın futbolcusunun, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla müsabaka öncesinde yaptığı anons taraftarlardan alkış aldı.
BEŞİKTAŞ BASKILI BAŞLADI
Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında mücadeleye baskılı başladı. Taraftarının da desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçında ilk dakikalardan itibaren rakip kalede gol arayışına başladı.
BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ
Beşiktaş, 17. dakikada etkili geldi. Bu dakikada sağ kanattan hücumu kuran Beşiktaş'ta Rashica sağ çaprazdan merkeze koşu atan Rafa'yı gördü. Rafa Silva'nın şutu zayıf kaldı ve kaleci Burak topu kurtardı.
PENALTI KARARI!
Beşiktaş, 30. dakikada penaltı kazandı. Immobile'nin indirdiği hava topunda Rafa Silva, ceza sahasına girdi ve şut fake'i gösterip rakibini çalımladı. Arkadan gelen ve Rafa'yı düşüren Viana'nın ardından hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında 31. dakikada Ciro Immobile ile öne geçti. İtalyan futbolcu, bu dakikada kullandığı penaltı topu ağlara gönderdi ve takımı Beşiktaş'ı 1-0 öne taşıdı.
GAZİANTEP TEHLİKESİ!
Gaziantep, 33. dakikada etkili oldu. Bu dakikada gelişen atakta merkezde topla buluşan Kozlowski, topu göğsüyle kontrol ederek ceza sahasını dışından voleyi yaptı fakat top az farkla dışarıya çıktı.
BEŞİKTAŞ DEVREDE ÖNDE
Beşiktaş, Immobile'nin penaltıdan attığı golle Gaziantep karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
BEŞİKTAŞ BASKISI
Beşiktaş, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da oldukça baskılı bir başlangıç yaptı.
Karşılaşmanın 51. dakikasında rakip ceza sahasında topla buluşan Gedson, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Gaziantep FK kalecisi Burak, Gedson'un bu şutunu kurtardı. Devam eden atakta Joao Mario'nun ceza sahası yayından şutunu yine kaleci Burak Bozan kurtardı.
GAZİANTEP'İN GOLÜ İPTAL OLDU
Gaziantep FK, karşılaşmanın 57. dakikasında eşitliği buldu ancak bu gol iptal edildi. Ceza sahasında tola buluşan Boateng, yere düşmesine rağmen topu ağlara gönderdi. Hakem Zorbay Küçük, yere düştüğü esnada Boateng'in elle oynadığını işaret ederek golü iptal etti.
GAZİANTEP FK GOLÜ BULDU!
Gaziantep FK, Beşiktaş karşısında maçın 61. dakikasında eşitlik golünü buldu. Karşılaşmanın bu dakikasında konuk ekip sağ çaprazdan bir serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına geçen Maxim'in arka direğe ortasında Arda Kızıldağ kafayla topu ağlara gönderdi ve maç 1-1 oldu.
BEŞİKTAŞ'TAN İKİ HAMLE
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 1-1'e gelen oyunun ardından maça müdahale etti. Siyah-beyazlılarda 69. dakikada Tayyip Talha Sanuç ve Milot Rashica oyundan çıktı. Onur Bulut ve Ernest Muçi, oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ'TA PENALTI TEPKİSİ!
Beşiktaş, karşılaşmanın 72. dakikasında bir penaltı itirazında bulundu. Siyah-beyazlılar, bu dakikada ceza sahasında yaşanan Immobile - Viana mücadelesi sonrası hakem Zorbay Küçük'e penaltı itirazında bulundu. Hakem Küçük, bir süre VAR ile de konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi. Beşiktaşlı futbolcular ve tribünler, bu karar büyük tepki gösterdi.
KIRMIZI KART ÇIKTI!
Gaziantep FK, Beşiktaş karşısında 77. dakikada 10 kişi kaldı. Sarı kartı bulunan Bruno Viana, bu dakikada Arthur Masuaku'ya sert bir faulde bulundu. Hakem Zorbay Küçük, bu faulün ardından ikinci sarı kartla birlikte Viana'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
ARROYO VE AMIR OYUNDA
Beşiktaş'ta 80. dakikada Keny Arroyo ve Amir Hadziahmetovic oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlılarda bu dakikalarda kenara gelen isimler Joao Mario ve Chamberlain oldu.
GAZİANTEP ÖNE GEÇTİ
Gaziantep FK, karşılaşmanın 87. dakikasında Furkan Soyalp ile öne geçti ve maçı da 2-1'lik skorla kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
17. dakikada sağ kanattan Rashica'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
26. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Ogün Özçiçek'in çektiği sert şutta, kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.
29. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Immobile'nin kafayla indirdiği topa hareketlenerek ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Rafa Silva, Viana'nın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.
33. dakikada Maxim'den aldığı pasla ceza sahası dışından şutunu çeken Kozlowski'nin vuruşunda, top az farkla yandan dışarı gitti.
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Beşiktaş, gole yaklaştı. Immobile'nin ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes'in rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Rafa Silva'dan aldığı pasla ceza yayı üzerinden şutunu çıkaran Joao Mario'nun vuruşunda, konuk ekibin kalecisi köşeye giden topu uzanarak bir kez daha çıkardı.
61. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Sağ kanattan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Arda Kızıldağ, topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.
77. dakikada Gaziantep temsilcisi 10 kişi kaldı. Konuk ekipte Viana, orta alanın sağ kanadında uzaklaştırdığı topun ardından Masuaku'ya yaptığı müdahaleden dolayı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
87. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Kozlowski'nin pasıyla yayın üzerinde topla buluşan Furkan Soyalp, ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası yakınında rakibinden sıyrılıp kaleci Mert Günok'un solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
Gaziantep FK, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Bahtiyar Birinci
Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 68 Onur Bulut), Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku (Dk. 87 Semih Kılıçsoy), Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain (Dk. 79 Hadziahmetovic), Rashica (Dk. 68 Muçi), Rafa Silva, Joao Mario (Dk. 79 Arroyo), Immobile
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ (Dk. 64 Semih Güler), Husic, Sorescu, Ogün Özçiçek (Dk. 60 Furkan Soyalp), Ndiaye, Maxim (Dk. 82 Ertuğrul Ersoy), Kozlowski, Okereke, Boateng (Dk. 82 Lungoyi)
Goller: Dk. 31 Immobile (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 61 Arda Kızıldağ, Dk. 87 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Dk. 77 Viana (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 9 Boateng, Dk. 45+4 Ogün Özçiçek, Dk. 63 Arda Kızıldağ, Dk. 68 Sorescu, Dk. 83 Kozlowski, Dk. 84 Mustafa Burak Bozan, Dk. 90+7 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK), Dk. 60 Oxlade-Chamberlain, Dk. 68 Emirhan Topçu (Beşiktaş)
Beşiktaş, 31. dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İtalyan futbolcu, bu golüyle birlikte 11 Ocak'taki Bodrum FK maçının ardından ilk kez fileleri havalandırdı.
Gaziantep FK'ye beraberliği getiren golü 61. dakikada Arda Kızıldağ attı. Gaziantep'te Bruno Viana, 77. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekip Gaziantep, 87. dakikada Furkan Soyalp'in attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Beşiktaş'ın lig ve kupadaki altı maçlık galibiyet serisi sona erdi. Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligdeki ilk yenilgisini aldı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, 44 puanda kaldı. Gaziantep FK, 35 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
BEŞİKTAŞ'TA TEK İSİM DEĞİŞTİ
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan maça göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile ilk 11'iyle başladı.
Yedekler arasında Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'in 26. haftasında Bellona Kayserispor'u 2-0 yendikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.
Norveçli teknik adam, Kayserispor maçında forma şansı verdiği Jonas Svensson'un yerine Tayyip Talha Sanuç'u ilk 11'de görevlendirdi.
GABRIEL PAULISTA GERİ DÖNDÜ
Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Gabriel Paulista, tüm kulvarlarda 18 maç sonra müsabaka kadrosuna adını yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım 2024'te Macaristan'da oynanan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, söz konusu tarihten sonra 18 maçta formasından uzak kaldı.
Paulista, bu süreçte Süper Lig'de 12, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er müsabaka olmak üzere 18 maçta forma giyemedi.
Tecrübeli oyuncu, 102 gün sonra yedeklerde yer alarak Ole Gunnar Solskjaer'den şans bekledi.
RICARDO VE SVENSSON KADRODA YOK!
Siyah-beyazlı takımda Elan Ricardo ile Jonas Svensson, Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.
Beşiktaş'ın Norveçli sağ bek oyuncusu Svensson, mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Öte yandan kurallar gereği maç kadrosunda 12 yabancı bulundurabilecek olan Beşiktaş'ta Kolombiyalı orta saha Ricardo da formasından uzak kaldı.
ANONSU ECE TEKMEN YAPTI
Karşılaşma öncesinde müsabaka takım listelerinin anonsunu Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı oyuncusu Ece Tekmen yaptı.
Siyah-beyazlı ekibin 23 yaşındaki kadın futbolcusunun, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla müsabaka öncesinde yaptığı anons taraftarlardan alkış aldı.
BEŞİKTAŞ BASKILI BAŞLADI
Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında mücadeleye baskılı başladı. Taraftarının da desteğini arkasına alan siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçında ilk dakikalardan itibaren rakip kalede gol arayışına başladı.
BEŞİKTAŞ ETKİLİ GELDİ
Beşiktaş, 17. dakikada etkili geldi. Bu dakikada sağ kanattan hücumu kuran Beşiktaş'ta Rashica sağ çaprazdan merkeze koşu atan Rafa'yı gördü. Rafa Silva'nın şutu zayıf kaldı ve kaleci Burak topu kurtardı.
PENALTI KARARI!
Beşiktaş, 30. dakikada penaltı kazandı. Immobile'nin indirdiği hava topunda Rafa Silva, ceza sahasına girdi ve şut fake'i gösterip rakibini çalımladı. Arkadan gelen ve Rafa'yı düşüren Viana'nın ardından hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.
BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ
Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında 31. dakikada Ciro Immobile ile öne geçti. İtalyan futbolcu, bu dakikada kullandığı penaltı topu ağlara gönderdi ve takımı Beşiktaş'ı 1-0 öne taşıdı.
GAZİANTEP TEHLİKESİ!
Gaziantep, 33. dakikada etkili oldu. Bu dakikada gelişen atakta merkezde topla buluşan Kozlowski, topu göğsüyle kontrol ederek ceza sahasını dışından voleyi yaptı fakat top az farkla dışarıya çıktı.
BEŞİKTAŞ DEVREDE ÖNDE
Beşiktaş, Immobile'nin penaltıdan attığı golle Gaziantep karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
BEŞİKTAŞ BASKISI
Beşiktaş, ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da oldukça baskılı bir başlangıç yaptı.
Karşılaşmanın 51. dakikasında rakip ceza sahasında topla buluşan Gedson, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Gaziantep FK kalecisi Burak, Gedson'un bu şutunu kurtardı. Devam eden atakta Joao Mario'nun ceza sahası yayından şutunu yine kaleci Burak Bozan kurtardı.
GAZİANTEP'İN GOLÜ İPTAL OLDU
Gaziantep FK, karşılaşmanın 57. dakikasında eşitliği buldu ancak bu gol iptal edildi. Ceza sahasında tola buluşan Boateng, yere düşmesine rağmen topu ağlara gönderdi. Hakem Zorbay Küçük, yere düştüğü esnada Boateng'in elle oynadığını işaret ederek golü iptal etti.
GAZİANTEP FK GOLÜ BULDU!
Gaziantep FK, Beşiktaş karşısında maçın 61. dakikasında eşitlik golünü buldu. Karşılaşmanın bu dakikasında konuk ekip sağ çaprazdan bir serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına geçen Maxim'in arka direğe ortasında Arda Kızıldağ kafayla topu ağlara gönderdi ve maç 1-1 oldu.
BEŞİKTAŞ'TAN İKİ HAMLE
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 1-1'e gelen oyunun ardından maça müdahale etti. Siyah-beyazlılarda 69. dakikada Tayyip Talha Sanuç ve Milot Rashica oyundan çıktı. Onur Bulut ve Ernest Muçi, oyuna dahil oldu.
BEŞİKTAŞ'TA PENALTI TEPKİSİ!
Beşiktaş, karşılaşmanın 72. dakikasında bir penaltı itirazında bulundu. Siyah-beyazlılar, bu dakikada ceza sahasında yaşanan Immobile - Viana mücadelesi sonrası hakem Zorbay Küçük'e penaltı itirazında bulundu. Hakem Küçük, bir süre VAR ile de konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi. Beşiktaşlı futbolcular ve tribünler, bu karar büyük tepki gösterdi.
KIRMIZI KART ÇIKTI!
Gaziantep FK, Beşiktaş karşısında 77. dakikada 10 kişi kaldı. Sarı kartı bulunan Bruno Viana, bu dakikada Arthur Masuaku'ya sert bir faulde bulundu. Hakem Zorbay Küçük, bu faulün ardından ikinci sarı kartla birlikte Viana'yı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
ARROYO VE AMIR OYUNDA
Beşiktaş'ta 80. dakikada Keny Arroyo ve Amir Hadziahmetovic oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlılarda bu dakikalarda kenara gelen isimler Joao Mario ve Chamberlain oldu.
GAZİANTEP ÖNE GEÇTİ
Gaziantep FK, karşılaşmanın 87. dakikasında Furkan Soyalp ile öne geçti ve maçı da 2-1'lik skorla kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
17. dakikada sağ kanattan Rashica'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rafa Silva'nın şutunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
26. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan Ogün Özçiçek'in çektiği sert şutta, kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti.
29. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Immobile'nin kafayla indirdiği topa hareketlenerek ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Rafa Silva, Viana'nın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi. 31'inci dakikada penaltıda topun başına geçen Immobile, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.
33. dakikada Maxim'den aldığı pasla ceza sahası dışından şutunu çeken Kozlowski'nin vuruşunda, top az farkla yandan dışarı gitti.
Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
52. dakikada Beşiktaş, gole yaklaştı. Immobile'nin ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes'in rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Rafa Silva'dan aldığı pasla ceza yayı üzerinden şutunu çıkaran Joao Mario'nun vuruşunda, konuk ekibin kalecisi köşeye giden topu uzanarak bir kez daha çıkardı.
61. dakikada Gaziantep FK beraberliği sağladı. Sağ kanattan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Arda Kızıldağ, topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.
77. dakikada Gaziantep temsilcisi 10 kişi kaldı. Konuk ekipte Viana, orta alanın sağ kanadında uzaklaştırdığı topun ardından Masuaku'ya yaptığı müdahaleden dolayı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
87. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Kozlowski'nin pasıyla yayın üzerinde topla buluşan Furkan Soyalp, ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası yakınında rakibinden sıyrılıp kaleci Mert Günok'un solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.
Gaziantep FK, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Zorbay Küçük, Kerem Ersoy, Bahtiyar Birinci
Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 68 Onur Bulut), Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku (Dk. 87 Semih Kılıçsoy), Gedson Fernandes, Oxlade-Chamberlain (Dk. 79 Hadziahmetovic), Rashica (Dk. 68 Muçi), Rafa Silva, Joao Mario (Dk. 79 Arroyo), Immobile
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ (Dk. 64 Semih Güler), Husic, Sorescu, Ogün Özçiçek (Dk. 60 Furkan Soyalp), Ndiaye, Maxim (Dk. 82 Ertuğrul Ersoy), Kozlowski, Okereke, Boateng (Dk. 82 Lungoyi)
Goller: Dk. 31 Immobile (Penaltıdan) (Beşiktaş), Dk. 61 Arda Kızıldağ, Dk. 87 Furkan Soyalp (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Dk. 77 Viana (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 9 Boateng, Dk. 45+4 Ogün Özçiçek, Dk. 63 Arda Kızıldağ, Dk. 68 Sorescu, Dk. 83 Kozlowski, Dk. 84 Mustafa Burak Bozan, Dk. 90+7 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK), Dk. 60 Oxlade-Chamberlain, Dk. 68 Emirhan Topçu (Beşiktaş)
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