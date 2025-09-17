16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
0-2
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
1-3
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
1-0
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
2-3
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
4-4
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
2-1
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
0-1
16 Eylül
C.Palace-Millwall
5-3
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
5-3
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
2-1
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
2-4
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
2-1
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
1-1
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-6
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
1-3
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
1-2
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
2-1
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
2-3
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
0-0

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın haklı çıktı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın işaret ettiği orta saha eksikliği, sakatlıklar ve cezalar sonrası net biçimde ortaya çıktı.

17 Eylül 2025 08:27
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın haklı çıktı!
Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in yerine göreve getirilen teknik direktör Sergen Yalçın, Alanyaspor yenilgisi sonrası takıma acil takviye yapılması gerektiğinin altını çizmişti.

Takımdaki zafiyetleri tespit eden 52 yaşındaki teknik adam, yönetimden özellikle stoper, orta saha ve kanada transfer yapılmasını talep etmişti. Serdal Adalı yönetimi Wolfsburg'dan Vaclav Cerny, Fenerbahçe'den Cengiz Ünder ve Nottingham Forest'tan Jota Silva'yı renklerine katarak kanatlara ekleme yapmıştı.

Ancak ön libero pozisyonu için düşünülen ve Crystal Palace'ta forma giyen Jefferson Lerma'nın transferi gerçekleşmemişti. Zaman Sergen Yalçın'ı haklı çıkardı. Ndidi ve Salih sakat, Orkun ise cezalı olduğu için orta saha bölgesinde problem yaşandı.

Yönetimin devre arası transfer döneminde kadro derinliği artırmak için orta sahaya mutlaka takviye yapması bekleniyor. 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
