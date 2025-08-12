12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'ye yeni görev!

Beşiktaş, Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğu görevine Serdar Topraktepe'nin getirildiğini duyurdu.

Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'ye yeni görev!
Beşiktaş, Futbol Akademi yapılanmasında Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğu görevine yeni bir isim atadı.

Beşiktaş Kulübü, Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğu görevine Serdar Topraktepe'nin getirildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş JK Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğuna Serdar Topraktepe getirilmiştir. Serdar Topraktepe'ye yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.



Serdar Topraktepe, daha önce Beşiktaş'ta farklı teknik görevlerde bulundu ve siyah beyazlılarla 23/24 sezonunda Türkiye Kupası ile 24-25 sezonunda da Türkiye Süper Kupası kazandı. 

  
