Beşiktaş'ta şans Arroyo'nun ayağına geldi

Beşiktaş'ta gözler genç yetenek Keny Arroyo'nun üzerinde.



Geçtiğimiz sezonun devre arasında Ekvador ekibi Independiente del Valle'den transfer edilen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon geride kalan üç maçta da yedek kulübesinde başlamıştı. Ancak bugün St. Patrick's karşısında ilk kez 11'de sahaya çıkması bekleniyor.





RASHICA FORM DÜŞÜKLÜĞÜNDE, MUÇİ SAKAT





Sağ kanatta yaşanan sıkıntılar Arroyo'ya fırsat doğurdu. Yeni sezon öncesinde henüz kanat transferi yapamayan siyah-beyazlı ekipte, Rashica'nın düşük performansı nedeniyle bu bölgede son haftalarda Arnavut yıldız Ernest Muçi görev almıştı. Ancak Muçi'nin hafif sakatlık yaşaması nedeniyle St. Patrick's maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.

GENÇ YILDIZ İÇİN KRİTİK FIRSAT





Keny Arroyo'nun, bu akşam oynanacak karşılaşmada sergileyeceği performans, hem teknik heyet hem de taraftarlar için büyük merak konusu. Genç oyuncu iyi bir performans göstermesi durumunda, Süper Lig'de oynanacak olan Eyüpspor maçında da ilk 11'de forma giyebilir.



