14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-148'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Beşiktaş'ta şans Arroyo'nun ayağına geldi

Beşiktaş'ın genç yeteneği Keny Arroyo, St. Patrick's karşısında ilk kez 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Muçi'nin sakatlığı sonrası formayı alması beklenen 19 yaşındaki sağ kanat, performansıyla Süper Lig'de de şans bulabilir.

calendar 14 Ağustos 2025 09:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta şans Arroyo'nun ayağına geldi
Beşiktaş'ta gözler genç yetenek Keny Arroyo'nun üzerinde.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Ekvador ekibi Independiente del Valle'den transfer edilen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu sezon geride kalan üç maçta da yedek kulübesinde başlamıştı. Ancak bugün St. Patrick's karşısında ilk kez 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

RASHICA FORM DÜŞÜKLÜĞÜNDE, MUÇİ SAKAT

Sağ kanatta yaşanan sıkıntılar Arroyo'ya fırsat doğurdu. Yeni sezon öncesinde henüz kanat transferi yapamayan siyah-beyazlı ekipte, Rashica'nın düşük performansı nedeniyle bu bölgede son haftalarda Arnavut yıldız Ernest Muçi görev almıştı. Ancak Muçi'nin hafif sakatlık yaşaması nedeniyle St. Patrick's maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.



GENÇ YILDIZ İÇİN KRİTİK FIRSAT

Keny Arroyo'nun, bu akşam oynanacak karşılaşmada sergileyeceği performans, hem teknik heyet hem de taraftarlar için büyük merak konusu. Genç oyuncu iyi bir performans göstermesi durumunda, Süper Lig'de oynanacak olan Eyüpspor maçında da ilk 11'de forma giyebilir.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
