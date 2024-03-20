Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Musrati'nin durumu belli oldu

Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle son maçlarda süre alamayan Salih Uçan ve Al-Musrati'nin durumları belli oldu.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir forma şansı bulamayan Salih Uçan'ın milli arada yüzde 100 hazır olacağı kaydedildi.
Aynı sebeple Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Musrati de yine milli arada hazır olacak.
Bu iki oyuncunun Başakşehir karşılaşmasında sahada olacağı bildirildi.
Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle bir süredir forma şansı bulamayan Salih Uçan'ın milli arada yüzde 100 hazır olacağı kaydedildi.
Aynı sebeple Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Musrati de yine milli arada hazır olacak.
Bu iki oyuncunun Başakşehir karşılaşmasında sahada olacağı bildirildi.