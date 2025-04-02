Beşiktaş'ta Salih Uçan kararı!

Beşiktaş'ta bu sezon ligde 417 dakika forma giyebilen Salih Uçan gelecek yıl takımda düşünülmüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'ta Salih Uçan kararı!
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02 Nisan 2025 11:59

Beşiktaş'ta Salih Uçan hakkında bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlı takımda bu sezon ligde 417 dakika forma giyebilen Salih Uçan gelecek yıl takımda düşünülmüyor.

2026 sonunda sözleşmesi sona erecek olan Salih'e teklif gelmesi halinde değerlendirecek olan yönetim, oyuncuyu elden çıkartamazsa opsiyon maddesini rafa kaldırarak sözleşmesinin bitimini bekleyecek.  

 
 

 



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