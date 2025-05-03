Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.
Orta sahaya kesinlikle takviye yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir Salih Özcan ile ilgileniyor.
Teknik Direktor Ole Gunnar Solskjaer, Alman kulübünde fazla forma şansı bulamayan ve ayrılmak istediğini dile getiren Milli yıldızı şartlar oluşması halinde takımda görmek istediğini yönetime iletti.
Eduard Graf, Dortmundlu yöneticilerle bir araya gelip 27 yaşındaki orta saha için teklifi yapmaya hazırlanıyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Borussia Dortmund ve Wolfsburg formalarıyla toplamda 25 maça çıkan Özcan, 781 dakika süre bulabildi.
Orta sahaya kesinlikle takviye yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir Salih Özcan ile ilgileniyor.
Teknik Direktor Ole Gunnar Solskjaer, Alman kulübünde fazla forma şansı bulamayan ve ayrılmak istediğini dile getiren Milli yıldızı şartlar oluşması halinde takımda görmek istediğini yönetime iletti.
Eduard Graf, Dortmundlu yöneticilerle bir araya gelip 27 yaşındaki orta saha için teklifi yapmaya hazırlanıyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Borussia Dortmund ve Wolfsburg formalarıyla toplamda 25 maça çıkan Özcan, 781 dakika süre bulabildi.