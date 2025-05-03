Beşiktaş'ta Salih Özcan'a onay çıktı!

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta, Borussia Dortmund forması giyen gurbetçi oyuncu Salih Özcan'a scout ekibinden onay çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Salih Özcan'a onay çıktı!
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03 Mayıs 2025 10:51
Son güncelleme 03 Mayıs 2025 10:52
Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

Orta sahaya kesinlikle takviye yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir Salih Özcan ile ilgileniyor.

Teknik Direktor Ole Gunnar Solskjaer, Alman kulübünde fazla forma şansı bulamayan ve ayrılmak istediğini dile getiren Milli yıldızı şartlar oluşması halinde takımda görmek istediğini yönetime iletti.

Eduard Graf, Dortmundlu yöneticilerle bir araya gelip 27 yaşındaki orta saha için teklifi yapmaya hazırlanıyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Borussia Dortmund ve Wolfsburg formalarıyla toplamda 25 maça çıkan Özcan, 781 dakika süre bulabildi.

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