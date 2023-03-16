Beşiktaş'ta Rosier ve Saiss için özel plan

Beşiktaş, Rosier ve Saiss'le sezon sonu büyük olasılıkla yollarını ayıracak. Ancak siyah-beyazlılar bu oyuncuları gerçek değerleriyle satmak istiyor. Şenol Güneş piyasa değerlerinin çok düşmemesi için kalan maçlarda zaman zaman iki oyuncuya da şans verecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rosier ve Saiss için özel plan
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16 Mart 2023 08:49
Valentin Rosier
Valentin Rosier
Beşiktaş
Süper Lig'de şampiyonluk yarışından büyük ölçüde kopsa da ikincilik mücadelesini sürdüren Beşiktaş'ta, gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalar devam ediyor.

Ara transferde Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Omar Colley ve Alexandru Maxim'i renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, kadrodaki bazı verimsiz isimlerle yollarını ayırmayı kararlaştırdı. Sözleşmeleri biten Nkoudou, Dele Alli ve Atiba sezon sonu kesin olarak takımdan ayrılacak. Teknik Direktör Şenol Güneş'in gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği Welinton'un da kontratı bitiyor.

Siyah-beyazlılar, Valentin Rosier ve Romain Saiss'le de vedalaşacak. Şenol Güneş'in kulübeye çektiği iki oyuncu da sezon sonu büyük ihtimalle takımdan ayrılacak.

Ancak siyah-beyazlılar, Rosier ve Saiss'i gerçek değerleriyle elden çıkarmak istiyor. Şenol Güneş bu nedenle kalan maçlarda zaman zaman iki oyuncuya da şans verecek. Rosier'le bazı Fransız ve Portekiz kulüpleri ciddi olarak ilgileniyor. Saiss'i ise İngiliz ekibi Nothingham Forest istiyor.

CİDDİ TALİPLERİ VAR

Beşiktaş, Rosier'i 4,8 milyon euro karşılığında Sporting'den kadrosuna katmıştı. 26 yaşındaki Fransız futbolcunun küçük bir zararla satılabileceği aktarıldı. Bedelsiz gelen Saiss'in de hatırı sayılır bir bonservis bedeli karşılığında gidebileceği vurgulandı. 

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