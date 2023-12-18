Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay için kritik gün!

Beşiktaş Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde fesih maddesi bugün son bulacak. Gözler Hasan Arat ve ekibinin kararında...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay için kritik gün!
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18 Aralık 2023 08:13
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi döneminde yapılan özel bir sözleşmeyle göreve gelen Rıza Çalımbay'ın takımda kalıp kalmayacağı konusu belirsizliğini koruyor. Siyah-Beyazlı kulüpte ilk açıklanan seçimli genel kurul tarihi 17 Aralık olduğu için Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki opsiyon bugün sona eriyor.

Hasan Arat başkanlığındaki Beşiktaş'ın yeni yönetiminin, tecrübeli hocanın sözleşmesini bugün itibariyle sonlandırma hakkı bulunuyor. Buna karşın Beşiktaş Yönetimi'nin henüz bu konuda kararsız olduğu öğrenildi.

SÖZLEŞMESİ 1 YIL UZAYACAK

Beşiktaş'ta eğer Rıza Çalımbay'ın sözleşmesi bugün feshedilmezse deneyimli hocanın kontratı otomatik olarak 1 sene daha uzayacak.

LİG VE KUPA...
Kara Kartal'da idarecilerin, gündemine yerli ve yabancı pek çok hoca gelmesine karşın şu an için Rıza Çalımbay ile yolların ayrılması konusunda tam bir fikir birliğine varmadığı, önümüzdeki dönemde alınacak sonuçların hocanın kredisini artırabileceği öğrenildi.

Lugano maçında alınan galibiyet ve görev verilen gençlerin iyi oyunu yönetimi sevindirirken ligde ve kupada alınacak sonuçlar Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş'taki durumunu belirleyecek.



 
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