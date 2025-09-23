22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
3-1
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
3-2
22 Eylül
Marsilya-PSG
1-0
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
3-0
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
1-3
22 Eylül
Millwall-Watford
1-0

Beşiktaş'ta Rashica geri dönüyor

Beşiktaş'ta sakatlık riski nedeniyle Göztepe maçını kaçıran Milot Rashica, takımla çalışmalara başladı. Kosovalı yıldızın, Kayserispor deplasmanında sahada olması bekleniyor.

calendar 23 Eylül 2025 08:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Rashica geri dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ta sakatlık riski nedeniyle Göztepe deplasmanında kadroya alınmayan Milot Rashica'dan sevindirici haber geldi.
 
Kosovalı yıldız, 22 Eylül Pazartesi günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.
 
Teknik heyetin sağlık ekibinden aldığı olumlu rapor doğrultusunda Rashica'nın, Kayserispor ile oynanacak erteleme maçında sahada olabileceği öğrenildi.
 
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Kosovalı futbolcunun durumunu son idmanda gözlemleyeceği ve forma konusunda kararını maç günü vereceği belirtildi.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.