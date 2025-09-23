Beşiktaş'ta Rashica geri dönüyor

Beşiktaş'ta sakatlık riski nedeniyle Göztepe deplasmanında kadroya alınmayan Milot Rashica'dan sevindirici haber geldi.
Kosovalı yıldız, 22 Eylül Pazartesi günü yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.
Teknik heyetin sağlık ekibinden aldığı olumlu rapor doğrultusunda Rashica'nın, Kayserispor ile oynanacak erteleme maçında sahada olabileceği öğrenildi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Kosovalı futbolcunun durumunu son idmanda gözlemleyeceği ve forma konusunda kararını maç günü vereceği belirtildi.