Beşiktaş'ta Rafa'nın dönüşü

Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva, tekrardan kendini buldu.
En son Alanyaspor ile 18 Mayıs'ta oynanan Süper Lig karşılaşmasında Muçi'nin asistini golle sonuçlandıran Rafa Silva, sonraki maçlarda skor tabelasına adını yazdıramadı.
Avusturya'da oynanan hazırlık karşılaşmalarında da sahne alamayan tecrübeli orta saha, Avrupa arenasında ise pek ortalıkta görünmedi.
Tarih 17 Ağustos'u zaman ise 90+6. dakikayı gösterirken Portekizli yıldız 3 puanı getiren şutu Eyüp ağlarına yolladı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş ile şimdiye kadar 54 maça çıkan Rafa Silva, 19 gol ve 15 asistlik katkıda bulundu.
