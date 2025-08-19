18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

Beşiktaş'ta Rafa'nın dönüşü

Beşiktaş'ta en son geçtiğimiz sezondaki Alanyaspor maçında gol atan Rafa Silva, Süper Lig'e gol ile döndü.

calendar 19 Ağustos 2025 09:44
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva, tekrardan kendini buldu.

En son Alanyaspor ile 18 Mayıs'ta oynanan Süper Lig karşılaşmasında Muçi'nin asistini golle sonuçlandıran Rafa Silva, sonraki maçlarda skor tabelasına adını yazdıramadı.

Avusturya'da oynanan hazırlık karşılaşmalarında da sahne alamayan tecrübeli orta saha, Avrupa arenasında ise pek ortalıkta görünmedi.

Tarih 17 Ağustos'u zaman ise 90+6. dakikayı gösterirken Portekizli yıldız 3 puanı getiren şutu Eyüp ağlarına yolladı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş ile şimdiye kadar 54 maça çıkan Rafa Silva, 19 gol ve 15 asistlik katkıda bulundu.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
