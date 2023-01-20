Beşiktaş'ta OHAL ilan edildi!

Sezona ligde ve kupada şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ligde zirvenin 10 puan gerisinde kalan, kupada ise Son 16 Turu'nda Ankaragücü'ne elenen Beşiktaş'ta olağanüstü hal ilan edildi. Başkan Çebi, Ceyhun Kazancı ve Şenol Güneş'le toplantı yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta OHAL ilan edildi!
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20 Ocak 2023 09:47
Beşiktaş'ta Ankaragücü yenilgisi sonrasında Ziraat Türkiye Kupası defterinin son 16'da kapanması moralleri bozdu. Süper Lig'de de lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalan Siyah-Beyazlılar'da yönetim mevcut durumdan memnun değil.

ÇEBİ, AYAĞININ TOZUYLA İSTANBUL'A DÖNDÜ

Özel işleri nedeniyle Londra'da bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Ankaragücü yenilgisinin ardından küplere bindiği ve ayağının tozuyla İstanbul'a döndüğü öğrenildi.

KADRO DIŞILAR GÜNDEMDE

Beşiktaş'ın patronunun, hem sportif direktör Ceyhun Kazancı hem de teknik direktör Şenol Güneş'i toplantıya çağırdığı, takım ile ilgili ayrıntılı bir rapor ve gidecek kalacak isimlerin net bir şekilde masasında olmasını istediği belirtildi. Bu toplantıyla birlikte takım içerisinde kadro dışıların da gündeme gelebileceği ve radikal kararların alınabileceği de kaydedildi. 

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