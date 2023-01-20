Beşiktaş'ta Ankaragücü yenilgisi sonrasında Ziraat Türkiye Kupası defterinin son 16'da kapanması moralleri bozdu. Süper Lig'de de lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalan Siyah-Beyazlılar'da yönetim mevcut durumdan memnun değil.



ÇEBİ, AYAĞININ TOZUYLA İSTANBUL'A DÖNDÜ



Özel işleri nedeniyle Londra'da bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Ankaragücü yenilgisinin ardından küplere bindiği ve ayağının tozuyla İstanbul'a döndüğü öğrenildi.



KADRO DIŞILAR GÜNDEMDE



Beşiktaş'ın patronunun, hem sportif direktör Ceyhun Kazancı hem de teknik direktör Şenol Güneş'i toplantıya çağırdığı, takım ile ilgili ayrıntılı bir rapor ve gidecek kalacak isimlerin net bir şekilde masasında olmasını istediği belirtildi. Bu toplantıyla birlikte takım içerisinde kadro dışıların da gündeme gelebileceği ve radikal kararların alınabileceği de kaydedildi.



