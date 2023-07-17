Beşiktaş'ta Muleka'ya ilgi arttı

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki oyuncusu Jackson Muleka'ya Suudi Arabistan'dan talipler artıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Muleka'ya ilgi arttı
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17 Temmuz 2023 10:57
Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in kadro planlamasında öncelikli isimler arasında yer almayan Jackson Muleka, Almanya kampında kendisine verilen şansı değerlendirmeye çalışıyor.

Önceki gün Augsburg'la oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede takımın tek golünü atan Demokratik Kongolu forvete, Arap takımlarının ilgisinin arttığı bildirildi.

Genç oyuncuya gelen tekliflerin 3 milyon Euro seviyesine ulaştığı, yönetimin ise 5 milyon Euro istediği belirtildi. 

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