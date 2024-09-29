Beşiktaş'ta Muçi, yetersiz bulundu!

Beşiktaş'ta Ernest Muçi, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst tarafından son maçlarda tercih edilmezken, futbolcunun daha fazla süre almak istediği ve moral bozukluğu yaşadığı belirtiliyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Muçi, yetersiz bulundu!
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29 Eylül 2024 12:19

Beşiktaş'ın geçen sezon ara transfer döneminde 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Legia Varşova'dan renklerine bağladığı Ernest Muçi gözden düştü.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Eyüpspor maçında kadroya almadığı Arnavut futbolcuya, Ajax deplasmanında hiç süre vermedi. Muçi son olarak Trabzonspor deplasmanında 23 dakika şans bulurken iyi bir performans sergileyememişti.

DAHA FAZLA OYNAMAK İSTİYOR 

Bu sezon Portekizli yıldız Rafa Silva'nın gölgesinde kalan ve son dönemde süre almakta çok zorlanan Ernest Muçi'nin bu durumdan olumsuz etkilendiği kaydedildi. Joao Mario transfer edildikten sonra aldığı süre daha da azalan genç futbolcunun moral bozukluğu içinde olduğu ve önümüzdeki dönemde daha fazla oynamak istediği ifade edildi.

ANTREMAN PERFORMANSI YETERSİZ

Bu arada Giovanni van Bronckhorst'un son dönemde Muçi'nin antrenman performansından memnun olmadığı ve Arnavut futbolcuya bu nedenle süre vermediği ileri sürüldü. Muçi'nin yeteneklerine inanan Hollandalı hocanın ilerleyen haftalarda rotasyon içinde yıldız futbolcudan yararlanmayı düşündüğü aktarıldı.



 
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