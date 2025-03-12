Beşiktaş'ta Muçi için yolun sonu!

Beşiktaş'ta Ernest Muçi hakkında bir gelişme yaşandı.



Siyah-beyazlılarda beklenen katkıyı veremeyen Ernest Muçi de, geçen sezon ara transfer döneminde birlikte geldiği Al-Musrati gibi elden çıkartılacak.



Bu sezon sadece Konya maçında 90 dakika forma şansı bulabilen ve formayı bir türlü kalıcı olarak sırtına geçiremeyen Muçi'ye gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak.



PERFORMANSI



Bu sezon Beşiktaş formasıyla 30 maçta görev alan Ernest Muçi, 6 gol 2 asistlik katkı sağladı.



