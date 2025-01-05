Beşiktaş'ta Milot Rashica, takımla birlikte çalıştı

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Milot Rashica, takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Milot Rashica, takımla birlikte çalıştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ocak 2025 15:17
Son güncelleme 05 Ocak 2025 15:20
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah beyazlılarda bu karşılaşma öncesi bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen ve 22 gündür formasından uzak kalan Milot Rashica, Net Global Sivasspor maçı öncesi takımla birlikte çalıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 maça çıkan Rashica 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery