Beşiktaş'ta Milot Rashica, takımla birlikte çalıştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Siyah beyazlılarda bu karşılaşma öncesi bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ta antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen ve 22 gündür formasından uzak kalan Milot Rashica, Net Global Sivasspor maçı öncesi takımla birlikte çalıştı.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 maça çıkan Rashica 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Siyah beyazlılarda bu karşılaşma öncesi bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ta antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen ve 22 gündür formasından uzak kalan Milot Rashica, Net Global Sivasspor maçı öncesi takımla birlikte çalıştı.
PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 18 maça çıkan Rashica 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.