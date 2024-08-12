Beşiktaş'ta Masuaku'ya Yunanistan'dan talip

Beşiktaşlı futbolcu Arthur Masuaku'ya Yunanistan'dan talip çıktı.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Yunanistan Ligi ekibi AEK, sol bek oyuncusu Arthur Masuaku için girişimlere başladı.
AEK kulübünün 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu için hafta içi Beşiktaş ile masaya oturacağı belirtildi.
Haberde ilk görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, Siyah-beyazlıların Masuaku'dan bonservis kazanmayı hedeflediği de aktarıldı.
Sercan Dikme'nin haberine göre; Yunanistan Ligi ekibi AEK, sol bek oyuncusu Arthur Masuaku için girişimlere başladı.
AEK kulübünün 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu için hafta içi Beşiktaş ile masaya oturacağı belirtildi.
Haberde ilk görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, Siyah-beyazlıların Masuaku'dan bonservis kazanmayı hedeflediği de aktarıldı.
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