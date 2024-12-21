Beşiktaş'ta maç sonu takıma büyük tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor maçı sonrası takıma büyük tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın son anlarında "Formayı çıkarın s....... gidin" tezahüratı yaptı.
Beşiktaşlı tribünler ayrıca, maçın bitiş düdüğü sonrası takımı ıslıkladı. Tribünler, futbolcuları içeriye ıslıklarla gönderdi.
MASUAKU'YA TEPKİ
Beşiktaşlı taraftarlar, 70. dakikada oyuna girdiği sırada ve maç içerisinde de Arthur Masuaku'ya ıslıkla tepki göstermişti.
Masuaku, da maçın bitiş düdüğü sonrası taraftarlarla tartışma yaşadı.
FUTBOLCULARIN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta tek galibiyet alabilen Beşiktaş'ta sular durulmuyor.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta Adana Demirspor karşılaşmasında aldığı yenilginin ardından bazı futbolcuların soyunma odasında tartışma yaşadığı gündeme gelmişti.
Beşiktaş'ta Alanyaspor beraberliği sonrası Felix Uduokhai ve Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleri de dikkat çekti.
Uduokhai, "Hiçbirimiz memnun değiliz, herkes mutsuz. Sorunlar var. Maçlara çıkarken kafalarımızın rahat olması gerekiyor. Son oynadığımız maçlara bakacağız, analiz edeceğiz. İkinci yarıya daha taze başlayıp hedeflerimize odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
Alex Oxlade-Chamberlain, "Çok fazla sorun değil. Sadece futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha stabil olması gerekiyor. Zorlanıyoruz. Takım ve oyuncular olarak sorumluluklarımız var. Bugün mücadele gösterdik, elimizden geleni yaptık ama fırsatları değerlendiremedik. Hem hücumda hem defansta yeterince iyi değiliz. Buraları daha fazla zorlamamız lazım." dedi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, maçın son anlarında "Formayı çıkarın s....... gidin" tezahüratı yaptı.
Beşiktaşlı tribünler ayrıca, maçın bitiş düdüğü sonrası takımı ıslıkladı. Tribünler, futbolcuları içeriye ıslıklarla gönderdi.
MASUAKU'YA TEPKİ
Beşiktaşlı taraftarlar, 70. dakikada oyuna girdiği sırada ve maç içerisinde de Arthur Masuaku'ya ıslıkla tepki göstermişti.
Masuaku, da maçın bitiş düdüğü sonrası taraftarlarla tartışma yaşadı.
FUTBOLCULARIN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta tek galibiyet alabilen Beşiktaş'ta sular durulmuyor.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz hafta Adana Demirspor karşılaşmasında aldığı yenilginin ardından bazı futbolcuların soyunma odasında tartışma yaşadığı gündeme gelmişti.
Beşiktaş'ta Alanyaspor beraberliği sonrası Felix Uduokhai ve Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleri de dikkat çekti.
Uduokhai, "Hiçbirimiz memnun değiliz, herkes mutsuz. Sorunlar var. Maçlara çıkarken kafalarımızın rahat olması gerekiyor. Son oynadığımız maçlara bakacağız, analiz edeceğiz. İkinci yarıya daha taze başlayıp hedeflerimize odaklanacağız." ifadelerini kullandı.
Alex Oxlade-Chamberlain, "Çok fazla sorun değil. Sadece futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha stabil olması gerekiyor. Zorlanıyoruz. Takım ve oyuncular olarak sorumluluklarımız var. Bugün mücadele gösterdik, elimizden geleni yaptık ama fırsatları değerlendiremedik. Hem hücumda hem defansta yeterince iyi değiliz. Buraları daha fazla zorlamamız lazım." dedi.