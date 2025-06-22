Beşiktaş'ta golcü transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-Beyazlılar'ın gündemine son olarak giren Breel Embolo transferi, maliyet engeline takıldı.İsviçreli golcünün yıllık 7 milyon Euro talep etmesi, transferin çıkmaza girmesinin ana sebebi oldu.
Yönetim bu gelişme sonrası Embolo dosyasını askıya aldı.
ROTA BELÇİKA'DA
Alternatif isimler üzerinde çalışan Beşiktaş, rotayı Belçika'ya çevirdi.
Anderlecht forması giyen Danimarkalı santrfor Kasper Dolberg, listenin başına yazıldı.
Siyah-Beyazlı yönetim, 27 yaşındaki golcü için kulübüyle resmi temaslara başladı. Anderlecht, Dolberg için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlerken, Beşiktaş bu rakama sıcak yaklaşıyor.
SOLSKJAER'DEN TAM NOT ALDI
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Dolberg transferine tam destek veriyor. Norveçli çalıştırıcı, güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle tecrübeli oyuncunun Süper Lig'de fark yaratacağı görüşünde. Dolberg de Türkiye'ye transfer fikrine olumlu yaklaşıyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Anderlecht formasıyla 24 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Siyah-Beyazlılar'ın gündemine son olarak giren Breel Embolo transferi, maliyet engeline takıldı.İsviçreli golcünün yıllık 7 milyon Euro talep etmesi, transferin çıkmaza girmesinin ana sebebi oldu.
Yönetim bu gelişme sonrası Embolo dosyasını askıya aldı.
ROTA BELÇİKA'DA
Alternatif isimler üzerinde çalışan Beşiktaş, rotayı Belçika'ya çevirdi.
Anderlecht forması giyen Danimarkalı santrfor Kasper Dolberg, listenin başına yazıldı.
Siyah-Beyazlı yönetim, 27 yaşındaki golcü için kulübüyle resmi temaslara başladı. Anderlecht, Dolberg için 5 milyon Euro bonservis bedeli belirlerken, Beşiktaş bu rakama sıcak yaklaşıyor.
SOLSKJAER'DEN TAM NOT ALDI
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Dolberg transferine tam destek veriyor. Norveçli çalıştırıcı, güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle tecrübeli oyuncunun Süper Lig'de fark yaratacağı görüşünde. Dolberg de Türkiye'ye transfer fikrine olumlu yaklaşıyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Anderlecht formasıyla 24 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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