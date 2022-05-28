Beşiktaş'ta Larin'e son teklif!

Beşiktaş, sözleşmesi sona erecek Cyle Larin'e son teklifini yaptı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Larin'e son teklif!
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28 Mayıs 2022 12:30
Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Cyle Larin'in geleceği netlik kazanıyor.

Siyah-beyazlılar idareciler, yıllık 2 milyon euro talep eden Kanadalı golcüye son teklifin 1.7 milyon euro olduğunu ifade etti.

Kongrenin ardından yapılacak görüşmede Larin'in Beşiktaş kariyeri şekillenecek.

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