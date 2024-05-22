Beşiktaş'ta kupa sloganı!

Trendyol Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor.
Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden Siyah-Beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalırken UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de grup aşamasında veda etti. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda ise finale yükselerek 2023-2024 sezonunu kupayla kapatma umudunu sürdürdü.
Siyah-Beyazlı ekip, perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a üstünlük kurarak bu organizasyonda 3 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak. Beşiktaş, kupayı müzesine götürerek sıkıntılı geçen sezonda taraftarına kupa sevinci yaşatmayı amaçlayacak.
Siyah-Beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı, "Odaklan, vur pençeni kupaya" sloganıyla kenetlenerek kupayı kaldırmak istiyor.
HEDEF 11. ŞAMPİYONLUK
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürmeyi hedefliyor. Siyah Beyazlı ekip, bu sezon 62'ncisi düzenlenen Türkiye Kupası'nda 10 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Kara Kartal; 1974-1975, 1988- 1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006- 2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupanın sahibi oldu. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 17. finaline çıkacak. Kupada 10 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Siyah-Beyazlılar, 6 defa ise ikincilikle yetindi. Beşiktaş; 1965-1966, 1976- 1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001- 2002'de finale yükselmesine rağmen kupayı kazanamadı.
Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden Siyah-Beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalırken UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne de grup aşamasında veda etti. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda ise finale yükselerek 2023-2024 sezonunu kupayla kapatma umudunu sürdürdü.
Siyah-Beyazlı ekip, perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a üstünlük kurarak bu organizasyonda 3 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmaya çalışacak. Beşiktaş, kupayı müzesine götürerek sıkıntılı geçen sezonda taraftarına kupa sevinci yaşatmayı amaçlayacak.
Siyah-Beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı, "Odaklan, vur pençeni kupaya" sloganıyla kenetlenerek kupayı kaldırmak istiyor.
HEDEF 11. ŞAMPİYONLUK
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. kez müzesine götürmeyi hedefliyor. Siyah Beyazlı ekip, bu sezon 62'ncisi düzenlenen Türkiye Kupası'nda 10 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Kara Kartal; 1974-1975, 1988- 1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006- 2007, 2008-2009, 2010-2011 ve 2020-2021 sezonlarında kupanın sahibi oldu. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda 17. finaline çıkacak. Kupada 10 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Siyah-Beyazlılar, 6 defa ise ikincilikle yetindi. Beşiktaş; 1965-1966, 1976- 1977, 1983-1984, 1992-1993, 1998-1999 ve 2001- 2002'de finale yükselmesine rağmen kupayı kazanamadı.
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