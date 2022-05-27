Beşiktaş'ta kritik hafta sonu

Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, 28 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek.



Akatlar Spor Kompleksi'ndeki genel kurul saat 10.30'da başlayacak. Toplantıda başkanlık divan seçiminin ardından yönetim kurulu adına idari ve mali faaliyetlerle ilgili raporlar okunacak.



Toplantıda daha sonra 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.



Beşiktaş Kulübünde 29 Mayıs Pazar günü ise olağan seçimli genel kurul toplantısında başkanlık seçimi yapılacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ