KEREM ATAKAN İÇİN BOYD ÖNERİSİ

BOYD, DAHA ÖNCE DE SİVAS'TA OYNADI

KEREM, KULÜPLERİN ANLAŞMASINI BEKLİYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Emirhan İlkhan'ın Torino'ya gitmesinin ardından bu bölge için görüşmelerine devam ediyor. Siyah-beyazlıların listesindeki isimlerden biri de Kerem Atakan Kesgin. Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin için Sivasspor'a bir öneride bulundu.21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin için Beşiktaş ile Sivasspor yönetim düzeyinde görüşmeler yapıyor. Siyah-beyazlılar, Kerem Atakan Kesgin'in transferi için Tyler Boyd'u takasta kullanmayı önerdi.Geçen sezon Çaykur Rizespor'a kiralanan Tyler Boyd, Karadeniz ekibinde 29 maçta 2 gol 2 asist üretmişti. Boyd daha önce de Sivasspor forması giymişti.Öte yandan Kerem Atakan Kesgin kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Genç futbolcu, Beşiktaş'a transfer olması halinde hem hayalini gerçekleştirecek hem de Sivasspor'a para kazandıracak.