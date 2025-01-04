Beşiktaş'ta kart sınırındakilerden tek fire

Süper Lig'de Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Beşiktaş'ta cuma akşamki Rizespor mücadelesine; Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Al Musrati ve Ciro Immobile sarı kart ceza sınırında çıkmıştı.
5 futbolcu arasından tek fire verildi. Svensson, gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü.
Diğer 4 oyuncu, bir sonraki hafta oynanacak Bodrum FK müsabakasında forma giyebilecek.
Beşiktaş'ta cuma akşamki Rizespor mücadelesine; Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Al Musrati ve Ciro Immobile sarı kart ceza sınırında çıkmıştı.
5 futbolcu arasından tek fire verildi. Svensson, gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü.
Diğer 4 oyuncu, bir sonraki hafta oynanacak Bodrum FK müsabakasında forma giyebilecek.