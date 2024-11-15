Beşiktaş'ta karar verildi: İki isim yolcu

Kış transfer dönemi için çalışmalara şimdiden başlayan Beşiktaş, yollarını ayıracak isimleri belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta karar verildi: İki isim yolcu
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15 Kasım 2024 08:28
En az iki takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta transfer yapılabilmesi için kontenjanın boşaltılması gerekiyor.

Kadrosunda 14 yabancı oyuncu bulunan Kartal'da, gözden çıkarılan ve kendilerine takım aranan iki isim Jean Onana ve Alexander-Oxlade Chamberlain.

Onana, ligde oynanan son 4 maçın kadrosuna alınmazken, devre arası ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

AYRILIK İSTEĞİ VAR

Kamerunlunun da isteği düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek. Bu sezon hiç forma şansı bulamayan Chamberlain ise İngiltere ya da İskoçya'dan teklif gelmesini bekliyor.

MAAŞI ENGEL

Onana'nın durumunu takip eden kulüpler bulunurken, yıllık 1.6 milyon Euro kazanan Chamberlain'in yüksek maaşı dolayısıyla aynı ilgi mevcut değil. 

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