Beşiktaş'ta karar: Adalı-Yücel birleşiyor

29 Aralık'taki kongrede aday olma kararı alan Serdal Adalı, Hüseyin Yücel'e 'Birleşelim' çağrısı yaptı. Derbi sonrası ikili bir araya gelecek.

Haber; Akşam
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Beşiktaş'ta karar: Adalı-Yücel birleşiyor
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07 Aralık 2024 10:55
Son güncelleme 07 Aralık 2024 11:32
Beşiktaş'ta başkan adayı olması beklenen İşinsanı Serdal Adalı dün Jokey Kulübü'nde üyelerle bir araya geldi. Toplantıda 'Güçlü Beşiktaş yönetimi' için neler yapılabileceği konuşuldu.

DERBİ SONRASI BİR ARAYA GELECEKLER

Adalı, Hüseyin Yücel'le birleşerek seçime gitme ve Mayıs'a kadar kulübü birlikte götürme niyetini ortaya koydu. Yücel'in de sıcak baktığı bu seçenek için derbi sonrası yeniden bir araya gelme kararı verildi.

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Serdal Adalı, yönetimine eski başkanlardan Yıldırım Demirören'in oğlu Erdoğan Demirören'i de alma planını açıkladı. Adalı'nın ayrıca eski başkanlardan Fikret Orman ve Serdar Bilgili'yi de arayıp, fikir ve eylem birliği için destek istediği belirtildi.

Adalı eski başkanlardan yönetime isim önermelerini de istedi. Camiadaki bölünmüş görüntünün bu şekilde ortadan kalkacağı ve kulübün sıkıntıları aşacağı konusunda geniş bir mutabakat var. 

 
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