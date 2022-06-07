Beşiktaş'ta kanada sürpriz aday: Ramadan Sobhi

Cyle Larin ve Kevin N'Koudou'dan bekleneni alamayan Beşiktaş, Mısır'da forma giyen ve daha önce Galatasaray'ın gündeminde olan Ramadan Sobhi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ta kanada sürpriz aday: Ramadan Sobhi
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07 Haziran 2022 08:59
Beşiktaş'ta Cyle Larin ile yolların ayrılması ve Kevin N'Koudou'nun bir türlü beklenen verimi verememesinden dolayı sol kanat için arayışlar sürüyor...

Beşiktaş , eski oyuncusu Ahmet Hassan'ın önerdiği Ramadan Sobhi için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. Mısırlı oyuncunun özellikle hücumun iki kanadında da oynayabilmesi sebebiyle Siyah-Beyazlı ekibin bu transferi bitirme konusunda bir hayli istekli olduğu öğrenildi. Pyramids takımında oynayan yıldız oyuncu, teknik ekibin onayından geçti. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için 2.5 milyon Euroluk bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay önerisinde bulunacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sobhi, bu sezon çıktığı 22 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 de gol pası verdi. 

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