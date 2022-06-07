Beşiktaş'ta Cyle Larin ile yolların ayrılması ve Kevin N'Koudou'nun bir türlü beklenen verimi verememesinden dolayı sol kanat için arayışlar sürüyor...



Beşiktaş , eski oyuncusu Ahmet Hassan'ın önerdiği Ramadan Sobhi için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor. Mısırlı oyuncunun özellikle hücumun iki kanadında da oynayabilmesi sebebiyle Siyah-Beyazlı ekibin bu transferi bitirme konusunda bir hayli istekli olduğu öğrenildi. Pyramids takımında oynayan yıldız oyuncu, teknik ekibin onayından geçti. Siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için 2.5 milyon Euroluk bonservis bedeli ve sonraki satıştan pay önerisinde bulunacak.



BU SEZONKİ PERFORMANSI



Sobhi, bu sezon çıktığı 22 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 4 de gol pası verdi.



