Valerien Ismael, Alanyaspor karşısında ilk kez bir iç saha maçında Beşiktaş 'ın başında yer alırken taraftarlar Fransız teknik adama müthiş bir karşılama yaptı.



Futbolseverler, Vodafone Park'ı doldurdu. Karşılaşmayı 37 bin 310 biletli taraftar izledi. Yönetim, kalan haftalarda tüm maçların aynı şekilde kapalı gişe oynanmasını bekliyor.



