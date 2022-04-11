Beşiktaş'ta kalan maçlar kapalı gişe

Beşiktaş'ta Vodafone Park'ta oynanacak kalan maçların kapalı gişe oynanması beklentisi var.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta kalan maçlar kapalı gişe
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11 Nisan 2022 10:34
Valerien Ismael, Alanyaspor karşısında ilk kez bir iç saha maçında Beşiktaş 'ın başında yer alırken taraftarlar Fransız teknik adama müthiş bir karşılama yaptı.

Futbolseverler, Vodafone Park'ı doldurdu. Karşılaşmayı 37 bin 310 biletli taraftar izledi. Yönetim, kalan haftalarda tüm maçların aynı şekilde kapalı gişe oynanmasını bekliyor. 

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