01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
2-0
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
0-4
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
2-1
01 Ekim
Villarreal-Juventus
2-2
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
2-0
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
1-1
01 Ekim
AS Monaco-M.City
2-2
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
4-1
01 Ekim
Barcelona-PSG
1-2

Beşiktaş'ta Jota Silva derbi öncesi iddialı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Jota Silva, Kocaelispor maçında attığı golü önceden tarif etmişti. Şimdi ise Galatasaray derbisi için iddialı.

calendar 02 Ekim 2025 08:23
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Jota Silva derbi öncesi iddialı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kocaelispor maçında attığı golü önceden detaylarıyla veren Beşiktaş'ın Portekizli yeni yıldızı Jota Silva, derbiye yönelik öngörüde bulundu.

Beşiktaş'ın kadrosuna son olarak kattığı isim olan Jota Silva, siyah beyazlı formayla çıktığı ikinci maçta fileleri havalandırmayı başarmıştı. Portekizli futbolcu, hem hızı hem de bitiriciliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

BİREBİR ANLATTI


Takım arkadaşlarıyla uyumunu da artıran Silva, 15 gün önce Beşiktaş'ın YouTube kanalına verdiği röportajda, "Beşiktaş için attığın ilk golü hayal et, sence nasıl olurdu?" sorusuna, "Muhtemelen tünelden çıkınca sol taraftaki kaleye , bir ortayla gelen kafa golü olur" cevabını vermişti.

HEYECANI ARTIRDI

Jota Silva'nın bu öngörüsü gerçek oldu ve oyuna girdikten sonra belirttiği kaleye kafa vuruşuyla golünü attı. Portekizli oyuncunun yeni tahmini ise derbiye yönelik. Hafta sonunda Galatasaray'la oynanacak maçı kazanacaklarını ve yine gol atacağını söyleyen Jota Silva'nın bu sözleri takım arkadaşlarını heyecanlandırdı.

Şimdi gözler Galatasaray derbisine çevrilmiş durumda. Derbide forma için sabırsızlanan Jota Silva'nın, idmanlardaki enerjisinin de yüksek olduğu öğrenildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.