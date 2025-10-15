14 Ekim
Estonya-Moldova
1-1
14 Ekim
Andora-Sırbistan
1-3
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
4-1
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
4-0
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
1-0
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
2-2
14 Ekim
İtalya-İsrail
3-0
14 Ekim
Letonya-İngiltere
0-5
14 Ekim
Nijerya-Benin
4-0
14 Ekim
Senegal-Moritanya
4-0
14 Ekim
Fas-Kongo
1-0

Beşiktaş'ta Jota Silva'dan dikkat çeken hamle!

Beşiktaş'ın Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva, performansını artırmak için bireysel antrenörünü İstanbul'a getirdi.

Beşiktaş'ta Jota Silva'dan dikkat çeken hamle!
Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Jota Silva performansını yükseltmek için hamle yaptı. 

Portekizli yıldız bireysel antrenörünü İstanbul'a getirdi.

SEZON BİTENE KADAR İSTANBUL'DA

Jota Silva'nın antrenörünün sezon bitene kadar İstanbul'da kalacağı aktarıldı.

64 DAKİKADA 1 GOL

Beşiktaş'ta 64 dakika süre alan 26 yaşındaki kanat oyuncusunun 1 golü bulunuyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
