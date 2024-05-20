Beşiktaş'ta istifa kararı!

Beşiktaş, Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol ve kurul üyelerinin istifa ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta istifa kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mayıs 2024 15:40
Beşiktaş, Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol ve kurul üyelerinin istifa ettiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzün 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığına seçilen Şahabettin Önkol ile kurul üyeleri, bugün (20 Mayıs 2024) itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanlığımıza istifalarını sunmuşlardır.

Şahabettin Önkol ile kurul üyelerinin istifaları, Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.

Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı seçimi ile ilgili detaylı bilgilendirme daha sonra kulüp iletişim kanallarımız aracılığıyla yapılacaktır."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery