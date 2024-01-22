Beşiktaş'ta istatistikler yalan söyledi!

Beşiktaş-Pendikspor maçında rakibine farklı yenilirken istatistikleri ise skoru yansıtan türden olmadı.
Karşılaşmada %65'e %35 rakibine topla oynama üstünlüğü kuran, 3 net pozisyon kaçıran ve Pendikspor'a 13 kez ceza sahasına giriş izni verip kendisi 30 defa giren Beşiktaş, hücumlarının hiçbirinden sonuç alamadı.
Pendikspor, 1.17 gol beklentisi ortalamasıyla 4 gole ulaşırken, Beşiktaş 1.49 ile tabelaya gol yazamadı.
Siyah beyazlılar pas isabeti, orta isabeti alanlarında da rakibine üstünlük kursa da sonuç 4 farklı Pendikspor galibiyeti oldu.
Karşılaşmada %65'e %35 rakibine topla oynama üstünlüğü kuran, 3 net pozisyon kaçıran ve Pendikspor'a 13 kez ceza sahasına giriş izni verip kendisi 30 defa giren Beşiktaş, hücumlarının hiçbirinden sonuç alamadı.
Pendikspor, 1.17 gol beklentisi ortalamasıyla 4 gole ulaşırken, Beşiktaş 1.49 ile tabelaya gol yazamadı.
Siyah beyazlılar pas isabeti, orta isabeti alanlarında da rakibine üstünlük kursa da sonuç 4 farklı Pendikspor galibiyeti oldu.