Beşiktaş'ta istatistikler yalan söyledi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ın Pendikspor'a 4-0 yenildiği maçta istatistikler skoru yansıtan türden olmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta istatistikler yalan söyledi!
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22 Ocak 2024 13:15
Beşiktaş-Pendikspor maçında rakibine farklı yenilirken istatistikleri ise skoru yansıtan türden olmadı.

Karşılaşmada %65'e %35 rakibine topla oynama üstünlüğü kuran, 3 net pozisyon kaçıran ve Pendikspor'a 13 kez ceza sahasına giriş izni verip kendisi 30 defa giren Beşiktaş, hücumlarının hiçbirinden sonuç alamadı.

Pendikspor, 1.17 gol beklentisi ortalamasıyla 4 gole ulaşırken, Beşiktaş 1.49 ile tabelaya gol yazamadı.

Siyah beyazlılar pas isabeti, orta isabeti alanlarında da rakibine üstünlük kursa da sonuç 4 farklı Pendikspor galibiyeti oldu. 

 
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