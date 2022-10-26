Beşiktaş'ta Ismael ile ayrılık anlaşması

Beşiktaş, Valerien Ismael ile yolların ayrılması konusunda anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ismael ile ayrılık anlaşması
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25 Ekim 2022 19:33
Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, çözümü teknik direktör değişikliğinde buldu.

Siyah-beyazlılar, taraftarlar tarafından da son dönemde eleştirilen Valerien Ismael ile yollarını ayırma kararı aldı. Ismael ile ayrılık için masaya oturan Beşiktaşlı idareciler, yol ayrımı için anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın, Ismael ile yolların ayrıldığını çarşamba günü resmi olarak açıklayacağı öğrenildi.

Siyah-beyazlılar, 47 yaşındaki teknik direktöre 300-400 bin euro bandında bir tazminat tutarı ödeyecek.

Beşiktaş'ın başında Süper Lig'de 19 maça çıkan Valerien Ismael, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

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