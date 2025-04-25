Beşiktaş'ta Immobile ilk 11'e geri döndü!

Beşiktaş'ın Göztepe ile oynadığı maçta süre bulamayan Ciro Immobile, Hatayspor maçında ilk 11'de yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Immobile ilk 11'e geri döndü!
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25 Nisan 2025 19:11
Süper Lig'de Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta ilk 11 açıklandı.

Beşiktaş'ta Göztepe ile oynanan maçta süre bulamayan Ciro Immobile, Hatayspor maçında ilk 11'de yer aldı.

Göztepe ile oynanan maçın ardından süre alamamasıyla birlikte sosyal medya hesabından Altın Ayakkabı'yı kazandığı bir fotoğrafını paylaşan İtalyan futbolcu, Hatayspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Beşiktaş'ın Hatayspor maçındaki ilk 11'i şu şekilde:



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