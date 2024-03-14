Beşiktaş'ta iki yıldız haber bekliyor

Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın Beşiktaş'taki geleceği hala netleşmedi. Yönetim, milli oyunculara 1 hafta içinde yeni teklifi ileteceklerini bildirdi ancak belirlenen süre dolmasına rağmen ses çıkmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta iki yıldız haber bekliyor
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14 Mart 2024 08:56
Bu sezon şampiyonluk yarışından çok erken kopan Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinin ardından Gaziantep FK maçının da kaybedilmesi moralleri bozarken, gelecek planlarını da sekteye uğrattı. Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun ve Salih Uçan, bekledikleri teklifi henüz alamadı.

İki yıldız ile geçtiğimiz hafta toplantı yapan yöneticiler Kaan Şakul, Feyyaz Uçar ve futbol koordinatörü Samet Aybaba, 1 hafta içinde kontrat için adımı atacaklarını bildirdi. Ancak verilen süre dolmasına rağmen oyuncularla yeni bir görüşme yapılmadı.

ŞU ANA KADAR HİÇ RAKAM KONUŞULMADI

Şu ana kadar ne Cenk ne de Salih'e rakamsal olarak bir öneride bulunmayan siyah- beyazlı kurmayların, takımın kötü gidişi nedeniyle süreci biraz daha uzatabileceği gelen haberler arasında.

Salih Uçan, Beşiktaş'ta yıllık 9 milyon TL (256 bin Euro) kazanırken Cenk Tosun da 18 milyon TL (510 bin Euro) ücret alıyor. 

 
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