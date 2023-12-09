Beşiktaş'ta iki isim derbi 11'inde yok!

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Omar Colley, derbide 11'de yer almayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta iki isim derbi 11'inde yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2023 16:18
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiye saatler kala Beşiktaş'ta çok önemli bir gelişme yaşandı.

beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Omar Colley derbide 11'de yer almayacak.

Rıza Çalımbay, Aboubakar'ı hamle oyuncusu olarak kullanma kararı aldı.

Öte yandan sakatlığı bulunan ancak iğneyle derbide sahada olması beklenen Colley ise ağrılarının artması nedeniyle 11'de yer almayacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery