Beşiktaş'ta seçim rüzgarları artık daha sert esmeye başladı... Beşiktaş son yaptığı açıklamada en geç 2 Aralık günü olağanüstü kongrenin gerçekleştirileceğini açıklamıştı.
Camiada soru işaretleri var
Bununla birlikte gözler aday olacak isimlere çevrilirken camiada mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin de izleyeceği yol merakla bekleniyordu. Siyah-Beyazlılar'ın patronu, protestolar sonrası görevini bırakacak mı, yoksa kongreden güven oyu alıp başkanlık koltuğuna oturmaya devam mı edecek?
'Başkanlıktan gurur ve onur duyuyorum'
İşte camiada bu durum belirsizliğini korurken Çebi, bugün önemli bir açıklama yapmıştı. 6 Şubat depremlerinden ciddi şekilde etkilenen Adıyaman Besni'de açılışı yapılan okulda konuşma gerçekleştiren Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş Camiasına başkanlık yapmaktan gurur ve onur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
İşte açıklayacağı tarih
Bu sözler göreve devam edeceğine dair sinyal verirken, Beşiktaş'ın mevcut 1 numarasının net açıklamayı 13 Kasım'da yapacağı ve başkanlığa aday olup olmayacağını duyuracağı öğrenildi. Bu tarihi de Çebi'nin bizzat kendisinin söylediği kaydedildi.
Camiada soru işaretleri var
Bununla birlikte gözler aday olacak isimlere çevrilirken camiada mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin de izleyeceği yol merakla bekleniyordu. Siyah-Beyazlılar'ın patronu, protestolar sonrası görevini bırakacak mı, yoksa kongreden güven oyu alıp başkanlık koltuğuna oturmaya devam mı edecek?
'Başkanlıktan gurur ve onur duyuyorum'
İşte camiada bu durum belirsizliğini korurken Çebi, bugün önemli bir açıklama yapmıştı. 6 Şubat depremlerinden ciddi şekilde etkilenen Adıyaman Besni'de açılışı yapılan okulda konuşma gerçekleştiren Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş Camiasına başkanlık yapmaktan gurur ve onur duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
İşte açıklayacağı tarih
Bu sözler göreve devam edeceğine dair sinyal verirken, Beşiktaş'ın mevcut 1 numarasının net açıklamayı 13 Kasım'da yapacağı ve başkanlığa aday olup olmayacağını duyuracağı öğrenildi. Bu tarihi de Çebi'nin bizzat kendisinin söylediği kaydedildi.