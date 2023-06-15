Süper Lig'i 3. sırada noktalayan Beşiktaş'ta iç transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Mert Günok ve Salih Uçan'ın 2024'te bitecek sözleşmelerini uzatarak 8 milyon lira olan yıllık ücretlerini de iyileştirmek istiyor. Beşiktaş'ta golcü oyuncu Cenk Tosun'un 10 milyon lira olan yıllık ücreti kısa süre önce 30 milyon liraya çıkarıldı.
Bu doğrultuda Teknik Direktör Şenol Güneş'in düzenli olarak ilk 11'de forma verdiği Mert ve Salih'in ücretlerine de ciddi bir zam yapılacak. Deneyimli oyuncuların yıllık ücretleri büyük olasılıkla 20 milyon lira seviyesine yükseltilecek. Milli futbolcuların 2024'te bitecek sözleşmelerinin ise 2026'ya kadar uzatılması planlanıyor. Takım ortalamasının çok altında ücret kazanan Mert ve Salih'in tıpkı Cenk Tosun gibi iyileştirilmiş sözleşmeye imza atmaya hazır oldukları ifade edildi.
Beşiktaş'ın Mert Günok ve Salih Uçan'la yeni sözleşme imzalamak istemesinin arkasında bu oyuncuların düzenli olarak ilk 11'de şans bulmaları yatıyor. Milli futbolcular, Süper Lig'de uygulanan 8+3 kuralı nedeniyle önümüzdeki sezon da büyük ihtimalle 11'de yer alacak. Siyah-beyazlılar, ücret adaleti sağlayarak Mert ve Salih'in performanslarını artırmanın da hesaplarını yapıyor.
MİLLİ TAKIM MUTLULUĞU
Mert Günok ve Salih Uçan bu sezon Beşiktaş'ta ortaya koydukları başarılı performansla A Milli Takım'a dönüş yaptı. Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte ilk 11'de şans bulmaya başlayan Mert, ay-yıldızlı kaleyi geri alırken, Salih de uzun süre sonra teknik patron Stefan Kuntz tarafından kadroya çağrıldı. İki oyuncunun milli kadroya davet edilmesi Beşiktaş'ta teknik heyet ve yönetimin gurur kaynağı oldu.
Bu doğrultuda Teknik Direktör Şenol Güneş'in düzenli olarak ilk 11'de forma verdiği Mert ve Salih'in ücretlerine de ciddi bir zam yapılacak. Deneyimli oyuncuların yıllık ücretleri büyük olasılıkla 20 milyon lira seviyesine yükseltilecek. Milli futbolcuların 2024'te bitecek sözleşmelerinin ise 2026'ya kadar uzatılması planlanıyor. Takım ortalamasının çok altında ücret kazanan Mert ve Salih'in tıpkı Cenk Tosun gibi iyileştirilmiş sözleşmeye imza atmaya hazır oldukları ifade edildi.
Beşiktaş'ın Mert Günok ve Salih Uçan'la yeni sözleşme imzalamak istemesinin arkasında bu oyuncuların düzenli olarak ilk 11'de şans bulmaları yatıyor. Milli futbolcular, Süper Lig'de uygulanan 8+3 kuralı nedeniyle önümüzdeki sezon da büyük ihtimalle 11'de yer alacak. Siyah-beyazlılar, ücret adaleti sağlayarak Mert ve Salih'in performanslarını artırmanın da hesaplarını yapıyor.
MİLLİ TAKIM MUTLULUĞU
Mert Günok ve Salih Uçan bu sezon Beşiktaş'ta ortaya koydukları başarılı performansla A Milli Takım'a dönüş yaptı. Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte ilk 11'de şans bulmaya başlayan Mert, ay-yıldızlı kaleyi geri alırken, Salih de uzun süre sonra teknik patron Stefan Kuntz tarafından kadroya çağrıldı. İki oyuncunun milli kadroya davet edilmesi Beşiktaş'ta teknik heyet ve yönetimin gurur kaynağı oldu.