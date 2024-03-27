Beşiktaş'ta genç futbolculara sosyal medya semineri

Beşiktaş, Samet Aybaba'nın organize ettiği etkinlikte, genç futbolcuları için sosyal medya kullanımına dair seminer düzenledi.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş'ta genç futbolculara sosyal medya semineri
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27 Mart 2024 15:58
Beşiktaş Kulübü, genç futbolcuları için Nevzat Demir Tesisleri'nde sosyal medya kullanımına dair seminer düzenledi.

Siyah-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın düzenlediği etkinliğin, genç sporcuların profesyonel futbol yaşamına adaptasyonlarını hızlandırmak amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

Dijital İletişim Müdürü Umur Ayaz'ın, seminerde sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdiği belirtildi.

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