Beşiktaş'ta Emirhan Topçu cezalı!

Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu, Fenerbahçe derbisinde bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.
Galatasaray, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart görerek derbiye sınırda çıkan siyah-beyazlı oyuncu 90+1. dakikada sarı kart alması nedeniyle cezalı duruma düştü.
Emirhan Topçu, gelecek hafta Antalyaspor'la oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.
