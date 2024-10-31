Beşiktaş'ta duran top zaafı!

Beşiktaş'ın savunmadaki en büyük zaafı, 2-1 kaybettiği Galatasaray derbisinde bir kez daha ortaya çıktı. Siyah-Beyazlı ekip, bu sezonun geride kalan bölümünde tüm kulvarlarda 18 gol yedi. Bunların 7'si duran toplardan geldi. Buna karşılık attığı 33 golün sadece 2'sini duran toplardan buldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta duran top zaafı!
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31 Ekim 2024 10:22
Beşiktaş, son oynanan Galatasaray maçında yediği iki duran top golüyle maçı 2-1 kaybetti.

Siyah-beyazlıların bu sezon duran toplardan attığı ve yediği gol sayıları arasında önemli fark var. Derbide Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in kafa vuruşlarına engel olamayan Beşiktaş'ın bu noktada zaafı ortaya çıktı. siyah-beyazlılar, bu sezon tüm kulvarlarda 18 gol yedi.

SERBEST VURUŞTAN 0, PENALTIDAN 6

Rakipler bunların 7'sini duran top sayesinde bulurken %39 oranıyla yenilen gollerin çeşitlerinde ciddi yer kapladı. Siyah-beyazlılar, yediği gibi attığı gollerin çeşitlerinde de duran toplarda zayıf kalıyor. Beşiktaş bu sezon 33 gol kaydederken bunların sadece 2 tanesi yani yüzde 6'sı duran top sayesinde geldi. Serbest vuruştan hiç gol atamayan Beşiktaş, 6 golünü ise penaltıdan ağlara yolladı.

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