Beşiktaş'ta derbi sonrası Daniel Amartey kararı

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, derbide şans verdiği Daniel Amartey ile ilgili kararını verdi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta derbi sonrası Daniel Amartey kararı
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06 Mart 2024 10:29
Galatasaray'ı konuk ettiği derbiden puansız ayrılan Beşiktaş'ta Daniel Amartey şansını iyi kullanamadı.

Cezalı Gedson ve sakat Salih'in yokluğunda 11'de forma giyen Ganalı futbolcu beklentileri karşılayamadı.

AMARTEY KULÜBEYE, GEDSON SAHAYA

Teknik Direktör Fernando Santos'un Gaziantep FK ile 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda oynanacak maçta Amartey'i yeniden kulübeye çekerek Gedson Fernandes'e görev vereceği aktarıldı.

GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Mücadele, 11 Mart Pazartesi günü oynanacak.

Kalyon Stadyumu'ndaki karşılaşma 20.30'da başlayacak.  

 
 

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