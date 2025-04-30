Beşiktaş'ta derbi öncesi savunma krizi!

Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi devam ediyor. Zorlu derbinin hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlılarda savunmadaki eksikler can sıkıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
DERBİYE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR
TRT Spor'un haberine göre Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu, sakatlıkları nedeniyle son antrenmana katılamadı. Sağlık heyeti, iki futbolcuyu da Fenerbahçe maçına yetiştirmeye çalışıyor.
Paulista ve Emirhan'ın durumu son taktik antrenmanda netlik kazanacak.
MUÇİ DE YOK
Siyah beyazlı ekipte Ernest Muçi'nin de sakatlığı sürüyor. Arnavut futbolcunun derbide forma giyemeyeceği öğrenildi.
UDUOKHAİ HAZIR DEĞİL
Sakatlığı nedeniyle 1 buçuk aydır sahalardan uzak kalan Felix Uduokhai ise takımla çalışmalara başladı. Alman futbolcunun, henüz tam olarak hazır olmadığı ifade edildi.
DERBİYE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR
TRT Spor'un haberine göre Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu, sakatlıkları nedeniyle son antrenmana katılamadı. Sağlık heyeti, iki futbolcuyu da Fenerbahçe maçına yetiştirmeye çalışıyor.
Paulista ve Emirhan'ın durumu son taktik antrenmanda netlik kazanacak.
MUÇİ DE YOK
Siyah beyazlı ekipte Ernest Muçi'nin de sakatlığı sürüyor. Arnavut futbolcunun derbide forma giyemeyeceği öğrenildi.
UDUOKHAİ HAZIR DEĞİL
Sakatlığı nedeniyle 1 buçuk aydır sahalardan uzak kalan Felix Uduokhai ise takımla çalışmalara başladı. Alman futbolcunun, henüz tam olarak hazır olmadığı ifade edildi.