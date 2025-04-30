Beşiktaş'ta derbi öncesi savunma krizi!

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesinde savunmadaki sakatlıklar can sıkıyor. Sağlık heyeti, Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu'yu zorlu maça yetiştirmeye çalışıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta derbi öncesi savunma krizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2025 19:21
Beşiktaş'ta Fenerbahçe mesaisi devam ediyor. Zorlu derbinin hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlılarda savunmadaki eksikler can sıkıyor.

DERBİYE YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

TRT Spor'un haberine göre Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu, sakatlıkları nedeniyle son antrenmana katılamadı. Sağlık heyeti, iki futbolcuyu da Fenerbahçe maçına yetiştirmeye çalışıyor.

Paulista ve Emirhan'ın durumu son taktik antrenmanda netlik kazanacak.

MUÇİ DE YOK

Siyah beyazlı ekipte Ernest Muçi'nin de sakatlığı sürüyor. Arnavut futbolcunun derbide forma giyemeyeceği öğrenildi.

UDUOKHAİ HAZIR DEĞİL

Sakatlığı nedeniyle 1 buçuk aydır sahalardan uzak kalan Felix Uduokhai ise takımla çalışmalara başladı. Alman futbolcunun, henüz tam olarak hazır olmadığı ifade edildi.

 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.